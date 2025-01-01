Енрике Иглесиас и Анна Курникова отново са в очакване на щастливо събитие. Двамата ще станат родители за четвърти път, съобщава испанското издание Hola, позовавайки се на близки до семейството източници. Според информацията 44-годишната бивша тенисистка е в средата на бременността си, пише Edna.bg.

Слуховете за бъдещото бебе се засилват още от лятото, когато папарашки снимки показаха Анна по време на разходка с децата ѝ в Маями. Тогава тя бе избрала да прикрие фигурата си с широк суичър – детайл, който феновете приеха като дискретен знак за бременност.

Иглесиас, който вече десетилетия владее музикалните класации, не крие, че приоритетите му днес са далеч от светлините на прожекторите. „Наслаждавам се на времето у дома, обичам да водя децата на училище и да ги гледам как растат. Всеки ден се променят толкова бързо и не искам да изпусна този момент“, е казвал певецът пред Hola! още преди година.

Звездната двойка вече има три деца – близнаците Луси и Никълъс, които са на седем години, и петгодишната Мария. С появата на новия член семейството им ще стане още по-голямо, а Иглесиас и Курникова ще се впуснат в поредната си родителска приключение.