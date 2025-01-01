Проект на решение за приемане на Административен мониторингов доклад за изпълнението през 2024 г. на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030) ще разгледа Министерският съвет в оставка. Кабинетът ще заседава утре от 10:00 часа, като в предварителния дневен ред са включени 49 точки, съобщиха от правителствената пресслужба.

Проектът за приемане на мониторинговия доклад за изпълнението през 2024 г. на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030) отчита напредъка по прилагането на мерките в областта на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищните условия и върховенството на закона.

Кабинетът в оставка ще разгледа още проекти на постановления и решения за изменение и допълнение на нормативни актове, както и предложения за промени по бюджетите на редица министерства за 2025 г., включително на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на външните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката и индустрията.

В дневния ред е включен и проект на решение за изменение на решение на Министерския съвет от 2024 г., с което на „Български пощи“ ЕАД е възложено да извършва услуга от общ икономически интерес, свързана с обмяната на банкноти и монети от левове в евро чрез пощенските станции в страната.

Министрите в оставка ще обсъдят още проекти за предоставяне и изменение на концесии за добив на подземни богатства, предложения за одобряване на позиции на Република България по дела пред институциите на Европейския съюз, както и решения, свързани с кадрови назначения и международни споразумения.