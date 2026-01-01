София празнува 85 години тролейбусен транспорт, съобщиха от Столична община.

"На 8 февруари връщаме времето назад с два напълно реставрирани символа на градския транспорт – легендарните „Икарус“ и „ЗИУ“. От първата тролейбусна линия през 1941 г. до днес, тролеят остава сред най-екологичните и надеждни начини за придвижване в града", пишат от Столична община.

Маршрут: ул. "Гурко“ →СУ → Сточна гара → Софийски университет → кино Одеон → НДК → ПК "Спартак" → ул. "Шести септември" → кино Одеон → ул Гурко

Обиколките са на всеки 30 минути от 12:30 до 14:00 ч., а в останалото време тролеите могат да се разглеждат отблизо.

Ще може да се види и юбилеен модерен тролейбус с визуална хронология на развитието на тролейбусния транспорт в София.

"Елате за малко носталгия, много история и жива връзка между миналото и бъдещето на града", пишат още от СО.