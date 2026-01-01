Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отнесе негодуванието на феновете по време на откриването на Зимните олимпийски игри. Той беше бурно освиркан по време на церемонията на „Сан Сиро“ в петък вечер. Той беше в компанията на бременната си съпруга.

Негодуванието дойде в секундите, след като отборът на САЩ излезе на сцената. Играчите бяха аплодирани, но малко след това Ванс беше показан на екрана и аплодисментите преминаха в освирквания.

Първа чуждестранна визита на Йотова като президент, снима се до Джей Ди Ванс в Милано

„Ето ги вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му... това са много освирквания за него“, чу се да казва коментаторът на NBC.

Отборът на САЩ беше предпоследният, който излезе на терена. След тях се наредиха играчите на Франция. Именно тази страна ще бъде домакин на Зимните олимпийски игри през 2030.

Зимни олимпийски игри 2026 - грандиозно, стилно и цветно откриване в Италия (ГАЛЕРИЯ)

Напрежението между САЩ и местните фенове е от няколко седмици, след като стана ясно, че агенти на ICE ще пристигнат в Италия за предстоящите Игри. В крайна сметка италианските политици успокояваха, че американските агенти от конкретната структура няма да може да се разпореждат в Милано-Кортина.

Getty Images