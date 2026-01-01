Южнокорейската борса за криптовалути "Битхъмб“ (Bithumb) обяви, че по случайност е разпратила биткойни на стойност над 40 млрд. долара на клиенти под формата на промоционални награди, предизвиквайки рязък спад на борсата, съобщи Ройтерс.

"Битхъмб“ се извини за грешката, която е станала на 6 февруари, като посочи, че е възстановила 99,7 на сто от 620 000 биткойна на обща стойност от около 44 млрд. долара по настоящи цени.

Компанията е ограничила функциите за търговия и изтегляне на средства за 695 засегнати потребители 35 минути след инцидента.

Борсата е планирала да разпредели награди под формата на парични средства в размер на 2000 южнокорейски вона (1,40 щатски долара) или повече на всеки потребител като част от промоционално събитие, но вместо това потребителите получили поне по 2000 биткойна всеки.

"Бихме искали да уточним, че този инцидент не е свързан с външни хакерски атаки или нарушения на сигурността. Няма проблеми със сигурността на системата или управлението на активите на клиентите“, посочиха от "Битхъмб“ в изявление.

От своя страна финансовите регулатори на Южна Корея, включително Комисията за финансови услуги, заявиха, че инцидентът "е разкрил уязвимостите и рисковете на виртуалните активи“.

След извънредно заседание регулаторите посочиха в изявление, че ще стартират проверка на място в "Битхъмб“ и други борси за криптовалути, ако бъдат открити нередности с техните системи за вътрешен контрол, както и с операциите с виртуални активи.

Цената на биткойн за кратко се понижи със 17 на сто до 81,1 млн. вона в "Битхъмб“ в петък вечерта. На по-късен етап цената се възстанови до 104,5 млн. вона.