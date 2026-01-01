Разследване на икономическата полиция в Италия разкри Понци схема със стотици жертви, предаде Milanotoday. Съобщава се за повдигнати обвинения, арести и запор на 15 банкови сметки в Италия и Полша. Платформата, използвана като нелегална банкова институция, която е имала клонове в България, също е закрита.

Заеми, разплащателни сметки и инвестиции. Дори физическа банкова карта и приложение. Зад тези операции обаче се е криела нерегистрирана банка - паралелна банкова институция, основана на Понци схема, разкрита в рамките на разследване на провинциалната финансова полиция в Анкона.

Властите са разкрили предполагаема престъпна група, създала незаконната банка с оборот от над 4 милиона евро. В рамките на операцията, наречена „Golden Tree“, са извършени запори на банкови сметки и е закрита онлайн платформата, използвана за незаконната дейност.

Нелегалната банкова институция е имала клонове в Полша и България, предлагащи услуги, типични за финансовия сектор: откриване на чуждестранни разплащателни сметки, отпускане на заеми и предлагане на инвестиционни продукти.

Организацията е действала зад фасадата на предполагаема „общност“. В действителност тази структура е прикривала измамна схема, предлагаща високодоходни инвестиции, представяни като особено изгодни и възнаграждавани чрез механизма „кешбек“. За привличането на нови инвеститори е допринесла и връзката на доверие, изградена от финансовите съветници с жертвите на възраст между 20 и 85 години. Много от тях са инвестирали лични спестявания, пенсии или средства, получени чрез заеми.

Схемата била широко разпространена в редица италиански провинции, включително Анкона, Рим, Милано, Палермо, Неапол, Торино и Бари. Тя се самоподдържала чрез предаване от уста на уста и социалните мрежи, превръщайки инвеститорите в промоутъри, стимулирани с възнаграждения, пропорционални на броя на привлечените нови клиенти и внесените суми. За достоверността на операцията са допринесли и привидно професионални инструменти като персонализирана физическа дебитна карта и дигитално приложение, симулиращо услуга за онлайн банкиране.

Предполага се, че средствата са попаднали във владение на сочения за ръководител на групата и са били използвани за лични разходи, организиране на социални събития с цел привличане на нови инвеститори, както и за инвестиции, включително покупка на физическо злато и криптовалути. След операцията четирима души са били обвинени във финансови злоупотреби, незаконна банкова дейност, измама и пране на пари. Обиските, извършени в регионите Марке, Абруцо и Ломбардия, са довели до налагане на превантивни мерки срещу две лица, запор на 15 банкови сметки в Италия и Полша и закриване на онлайн платформата, използвана за предполагаемата измама.