Акция на полиция и жандармерия в няколко населени места около Вършец и Берковица. От МВР съобщиха за NOVA, че става въпрос за рутинни полицейски действия по пътен контрол и опазване на обществения ред в малки населени места.

Първоначално се смяташе, че се издирва кемпер, с който може би се движи Ивайло Калушев, който е в неизвестност след стрелбата и тримата загинали до хижа "Петрохан".

Запазени са част от записите на камери около хижа „Петрохан“, какво показват

На шестия ден след тройното убийство в хижа „Петрохан” криминалистите определят случая като един от най-сложните, с които са се сблъсквали в последните десетилетия. Прокуратурата и ДАНС изнесоха данни, че срещу рейнджърите има сигнали, свързани с педофилия, паравоенна структура и „отклонения от общоприетите религиозни възгледи”. Големите въпроси все още стоят без отговор, включително и дали всичко това, в което са подозирани, има реална връзка с показния разстрел. Сред издирваните са две момчета, като те са оставени от родителите си да бъдат отглеждани от вече издирвания Ивайло Калушев.

Пред NOVA Свилен Делчев, пещерняк, спелеолог и познат на Ивайло Калушев, разказва за лагерите му и децата, които са ги посещавали. „Те не посещават градини, прегледи и всякакъв социален живот, какъвто всяко дете трябва да води”, казва той за школа „Роук“, през която Калушев е обучавал 10–15-годишни момчета.

Сайтовете на школа „Роук“ вече са неактивни, записите на всички домейни са изтрити. В един от записите от сайтовете на школата има текст, в който организаторите обясняват философията си: „Ние вярваме в преобразуващото влияние на контактите с природата, във вдъхновяващия личен пример, в добротата, искреността и красотата”.

„Вярваме, че всеки от нас има нужда от време на време да бъде подсещан за истинските неща. Водачите и инструкторите ни в течение на годините натрупаха много опит в работа с малки и големи. Школа „Роук“ съществува, за да помага на малки и големи в тяхното търсене на доброта, красота и съвършенство, на лична сила и достойнство. Ние осигуряваме жизнено утвърждаващи преживявания, които отварят вратите към себеоткриване, безстрашие и мъдрост”, се казва още в сайта на школата.

Мистерията „Петрохан“: по следите на Ивайло Калушев

„Пещерите са хоби, което някои го превръщат в професия, а ходенето по пещери – спелеологията – това е една наука и доста хора избраха науката за своя професия, свързана с биоразнообразие, с картографско изследване, с геоложки проучвания”, обяснява този начин на живот Делчев, който също е запален пещерняк от тийнейджър.

Пещерите и техните тайни срещат Свилен Делчев с Ивайло Калушев. „Разликата между нас и тях беше, че това е едно колективно занимание. Занимание, в което се събират много хора. Пещерите са трудни за изследване, не е за сам човек, не е скала да се катери, има план въобще за проникване. При тях това нещо не съществуваше – те винаги ходеха сами”, обяснява Делчев.

Дори и след като експедициите приключвали, Калушев оставал сам, разказва ни Свилен: „На нас ни беше странно това уединение от тяхна страна, при положение, че си беше традиция още от първите хора планинари, които ни завещаха това нещо като традиция – да се събираме и в проникването на пещерите, и в изучаването им и да си помагаме. При тях това нещо липсваше. Даже изучаваха една интересна пещера в района на Боснек – Врелото, и криеха от цялата пещерна общественост откритията, които бяха направили там”.

Няколко години след това Ивайло Калушев прави своята школа. В свалените вече сайтове откриваме, че заниманията са разделени в различни клубове. Всички са само за момчета от 10 до 15-годишна възраст. Един от клубовете – „Гед“ – има по-необичайни изисквания към кандидатите. Търсят се момчета, чиито родители са избрали „да ги отглеждат без електронни устройства и без целодневна училищна заетост”. И още – децата трябвало да имат силна лична мотивация за участие и изявена самостоятелност.

„При него нещата пак бяха доста по-различни, по доста по-различен начин се провеждаха техните лагери. За мен, откровено, е плашеща неговата Facebook страница на училището, което той създаде през 1992/93 г. Там има послания, които не са ми ОК като човек, като баща, като гражданин. Страшна ми е страницата. Като родител не бих си пуснал детето в такава среда”, казва Свилен Делчев.

Едно от децата, които Калушев възпитава, е синът на Яни Макулев. Момчето е на 16 години и баща му твърди, че и в този момент е заедно с Калушев.

„Аз съм абсолютно спокоен в момента, защото знам с кой се намира и съм убеден, че е в безопасност. Кара ме да съм спокоен вътрешното ми усещане, познаването на ситуацията и хората, които са заедно. Нямаме комуникация – за последно сме комуникирали на 29 януари”, казва Яни Макулев.

Яни Макулев вече е бил разпитван от полицията и, по източници на NOVA, е отказал съдействие на органите на реда. „Николай трябва да е с тях, трябва да са трима”, казва Яни Макулев.

Николай Златков също е преминал през обучението. Той е един от най-младите сертифицирани пещерни водолази. Според неофициални данни се е занимавал с новите попълнения в школата. Забелязан е последно в района на бургаското село Кости. Според наши източници е бил придружител на непълнолетни в чужбина.

„Били са в едно село – Българене, мисля, че се казва, там имат къща. Те са решили да отпътуват до морето, за разходка, да се гмуркат във водата. Аз съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят”, заяви Макулев.

Селото всъщност е Българи и се намира в близост до морето. Местните потвърждават, че Калушев е бил там преди дни. Във вторник полицията е обискирала къщата, която е обитавал, когато е бил в Българи.

Издирването на Калушев и неговия пълнолетен спътник продължава, а Свилен разказва, че общото между всички родители, които са оставяли децата си при него, е, че са спокойни, че са в сигурни ръце.

„Всеки лагер има начало и край. Какъвто и да е лагер – приключенски, пионерски. Тук говорим за създаването на една общност от деца, за която е неясно какви мечти и стремежи ще има, когато се развие до някаква степен. Лагер без край, който е далеч от общоприетия социум”, казва Свилен Делчев.

„Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни лица, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа, отклонения от общоприетите религиозни възгледи”, заяви Деньо Денев – председател на ДАНС.

Назад в годините, през 2024 година, е пуснат и единственият сигнал за дете в риск, поверено на Ивайло Калушев. Подават го бабата и дядото на детето, което тогава е на 8 години. Роднините му се притеснили, че момчето било отписано от елитно частно училище и поверено на грижите на Калушев. По техни думи детето отслабнало, станало затворено и раздразнително. Сигналът им е оттеглен по молба на майката на момчето.

За Калушев научаваме от документален филм, заснет в Мексико, където той прекарват много време с част от децата от школата.

„Те не посещават градини, прегледи и всякакъв социален живот, какъвто всяко дете трябва да води. Далеч са от родители, което за мен не е приемливо. Знам го от разговори с приятели”, казва Делчев.

Яни Макулев е един от тези родители, които са освободили детето си от училище.

„Ако това, което се е случило, е външна намеса, си представяте, че може да има заплаха и за неговия живот. И в случая не знаем как функционира държавата – съвсем редно е човекът да се покрие, докато утихнат нещата, и той ще се появи със сигурност. Те имаха лично оръжие, регистрирано по закона. Спекулациите, че там са намерили бойно оръжие, автоматично – това ще каже МВР. Нали, аз в момента, в който разбрах, се опитах да се свържа с всички, на всички им телефоните бяха изключени”, казва Яни Макулев.

А родителите на децата от лагерите продължават да не съдействат на МВР. Затова оттам призоваваха всички близки, роднини и приятели на издирваните да помогнат за откриването им.

„Не дават сведения за същността на Калушев, не знам поради каква причина. Нещо се е счупило в тези хора, което е много сериозно”, обяснява Свилен Делчев.

Според различни източници с лагерите в Петрохан е свързано и частно училище, което се намира в близост до София. В профилите си в социалните мрежи той често е публикувал неща, свързани с него. При въпроси на NOVA към частната институция на посочения телефон ни отговориха, че никога не са изпращали деца на лагерите на Калушев, а част от техните ученици са ги посещавали, но организирано от родителите им. В училището са правени проверки, но по думите на директора нарушения не са открити. Калушев е посещавал учебното заведение, за да прожектира филма си.

Ивайло Калушев е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Това може да се окаже проблем за разследващите, които го търсят.

„Тези филми, които сте ги гледали за оцеляавне - това е една малка частица от него. Добре е хората, които го издирват, да направят един психологически профил, защото ако има някой, подготвен за каквито и да е условия за живот месеци в пещера, за дълбочина, до която не могат да достигнат каквито и да е служби – това е той”, казва Свилен Делчев.