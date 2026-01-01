Първа гореща следа по случая "Петрохан". Във вторник вечерта полицията е извършила проверка в къща в бургаското село Българи, където се твърди, че бил издирваният Ивайло Калушев. Местни жители посочват, че мъжът е пребивавал в селото миналата седмица. Според разказите на хората Калушев се придвижвал с джип с надпис „Планинска спасителна служба“, съобщи NOVA.

Полицията издирва Калушев, който е един от управителите на неправителствената организация „Национална aгенция за контрол на защитените територии“. Властите го търсят във връзка със стрелбата в хижа край прохода "Петрохан", при която бяха убити трима мъже. На петия ден след престъплението все още не може да се каже какви са били мотивите за него и кой всъщност е застрелял жертвите.

С Калушев е 15-годишният син на спелеолога Яни Макулев. В „Здравей, България” той призна, че няма връзка с момчето от 29 януари. От разказа на бащата на детето стана ясно, че последно синът му е бил в района на Синеморец. Проверка на място показа, че става въпрос за странджанското село Българи. Лагерите, за които се говори в последните дни, са се състояли от по едно-две деца, между 10 и 15 години. По неофициална информация в селото разследващите са разпитвали и за планински хижи в региона. Кметският наместник в селото отрича да познава Калушев. „Научавам и аз от телевизиите - нищо повече за такъв човек. Нито има адресна регистрация за такъв човек в село Българи, нито съм го виждал, нито имам някакви контакти с него”, обясни Петър Недялков.

Според местните обаче преди 2 години Калушев е купил имот - двуетажна къща в селото, на метри от центъра. Видели го миналата седмица. „На 2-3 месеца го виждам като съм тук. Последно преди седмица-десетина дни го видях. Тук правеха един кран за водата и на другия ден си заминаха”, признава Георги, който живее в съседна къща. Не говорел с Ивайло Калушев. Разказват, че лагери на организацията се провеждали в съседното село Кости. Жителите обаче твърдят, че не знаят за такива мероприятия.

Междувременно БНТ съобщи, че от камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" е засечен кемперът на Ивайло Калушев в края на миналия месец, да се придвижва от морето към София.

Засечен е и районът, откъдето Калушев е изпратил SMS да майка си. Следите на издирваните се губят след убийството на хижа "Петрохан".

БГНЕС

Приятел на убитите в хижа „Петрохан“: Детето ми е с издирвания Ивайло Калушев

Иначе духовете се разбуниха тази сутрин, когато стана ясно, че детето на спелеолога Яни Макулев е в неизвестност и е заедно с Калушев. Макулев потвърди информацията в „Здравей, България“ по NOVA и уточни, че не знае точното местонахождение на 15-годишния си син. Мъжът каза още, че с тях двамата е и Николай Златков - един от учредителите на „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, който също се издирва.

„За последно с детето комуникирахме на 29 януари. Тогава беше на морето. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане. Оттам насетне следите се губят“, заяви бащата.

Той каза още, че може да обясни къде се намира базата, в която синът му, Калушев и Златков са отсядали. „Калушев имаше база около Синеморец, на мястото има отбивка от пътя. След престоя на морето те не са се връщали", информира Макулев. И допълни, че телефонът на сина му е изключен, а самият той не използвал приложение за проследяването му.

„Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже: ‚Добре сме“, обясни Макулев. Той разказа, че веднага след като е разбрал за трагедията край "Петрохан", е опитал да говори с всички замесени, но телефоните им били изключени.

Въпреки липсата на контакт, Яни Макулев изрази увереност, че детето му е добре и заяви: „Аз съм спокоен в момента, защото знам с кого е Алекс и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“.

Ивайло Калушев – от спасител на деца в пещера до издирван след тройно убийство в Петрохан

22-годишният Николай Златков, пък, има дълга история, свързана с лагерите на Ивайло Калушев и рейнджърите от хижа "Петрохан". Той е едно от децата в лагерите на организацията „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, а след като навършва пълнолетие, става част от нея. По думите на Яни Макулев именно той е третият в групата с издирвани след стрелбата. Другите двама са самият Калушев и синът на Макулев, който е на 15 години.

Николай Златков е едно от децата, отгледани от Калушев. Той е преминал през обученията на школата за приключения „Роук”, а впоследствие става част от управлението на сдруженията, които са свързани с хижата. В социалните мрежи липсват негови снимки. Преди години е участвал в документалния филм на Калушев, който е заснет в Мексико.

„Понякога се страхувам, преди да вляза в пещера, но основното нещо, което ми позволи да ги преодолея, е когато видя, че моите приятели ми имат доверие. Когато видя това, знам, че моето място е тук. И знам, че това е мястото, на което принадлежа”, казва Златков в документалния филм на Ивайло Калушев.

„Това е времето, в което се освобождавам от всички страхове, от всички ограничения и се отварям напълно пред пещерата. И изведнъж имам фокус, придобивам знание от извора, прецизност и дисциплина. И когато всичко това се комбинира - забравяш, че съществуваш”, става ясно от заснетите кадри.

Според непотвърдена информация за последно Николай Златков е видян в село Кости. Там се занимавал с децата, които се обучават в момента.

От прессъобщение, качено на сайта на МВР по-рано днес става ясно единствено, че лицата, които се издирват, са повече от едно. Според източници на NOVA Златков е придружавал част от децата и в чужбина.

Случаят „Петрохан“: Агенцията за закрила на детето се самосезира заради изчезналото момче

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) апелира за висока чувствителност и спазване на всички законови рамки при отразяването на случаи, касаещи деца, като отчита професионализма на българските медии.

Във връзка с постъпили запитвания относно медийно интервю на родител, в което се посочва, че детето му е с неясно местонахождение от дни, от ДАЗД посочват, че в агенцията до днес сутринта не са постъпвали сигнали, свързани с детето и семейството му. „По-късно в днешния ден е получен сигнал през онлайн платформата на ДАЗД „Подай сигнал“, отбелязват от ДАЗД.

„ДАЗД се самосезира и своевременно сезира останалите компетентни органи по закрила, като изиска наличната информация за детето“, се посочва още в позицията.

По-рано днес МВР информира, че направените изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на вътрешното министерство, заети с разследването на случилото се в района на хижа „Петрохан“. Още в първите дни на разследването по случая полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване, казаха от МВР.

Човекът-паяк Иван Кристоф дава $100 000 награда за информация за издирвания Ивайло Калушев

Междувременно легендарният катерач, летец, спасител и любител на екстремното Иван Кристоф, познат още като човекът-паяк, дава 100 000 долара и три скутера награда за информация, която да помогне за намирането на Ивайло Калушев и изчезналите с него младеж и дете. Това съобщи самият Кристоф в социалните мрежи.

"За да се разбере истината за случая „Петрохан“, трябва да се проследят парите. В тази връзка възникват редица въпроси: как точно се осъществява сътрудничеството между МОСВ и Сдружение НАКЗТ в рамките на тяхното рамково споразумение? Каква е конкретната им роля в дейностите за опазване на околната среда и повишаване на информираността за защитените зони — чрез експертна помощ, консултации, обучение, мониторинг и контрол? За какви конкретни дейности и за какви суми пари са сключени договори между двете страни? Къде могат да бъдат намерени публичните отчети за тези средства и постигнатите резултати? Най-важното: какъв е реалният и осезаем резултат от това сътрудничество и от тези инвестиции, освен трагичната загуба на човешки животи", посочва Иван Кристоф.

По думите му, ако се иска истината, трябва да се проследи как се използват и пренасочват "дори личните дарения, предназначени за обществена полза".

"Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бакъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидера им да не си опази хората и децата, които безотговорно родители (пак има там един пещерняк, с който друг пещернак умря и се удави пред очите му и той не го е спасил) са си оставяли в някакво училище, и сега нямали достъп до детето си", коментира още Кристоф.