От герой до издирван във връзка с разследването на трагедията край Петрохан, при която бяха убити трима души, Ивайло Калушев е участвал в спасителна акция преди години, показват архивни кадри от 2010 година. В тях се вижда как той се включва в операция по извеждането на хора, сред които и деца, заседнали в пещера Духлата край село Боснек.

Случаят отново привлече внимание покрай активното издирване на Калушев от страна на разследващите по делото за смъртта на трима мъже край хижа „Петрохан“. Към момента от властите не съобщават подробности за ролята му по текущото разследване, като подчертават, че се работи по всички версии и действията са в ход.

Спасителна акция през 2010 г.

По информация от архивни репортажи от 2010 г., инцидентът в района на Боснек е бил свързан със заседнали хора в пещерна система след рязко покачване на водата и затруднен достъп. На място тогава са действали доброволци и планински спасители, като сред участниците в акцията е бил и Калушев.

От кадрите се вижда организирано извеждане на блокирани в пещерата хора със специализирана екипировка и осигуровки. Операцията е продължила над 50 часа заради трудния терен и условията под земята.

В групата на блокираните са били най-опитният спелеолог в Перник Ивайло Чичев. Останалите са Йонко Ангелов - от София; Петър Димитров, Илия Драганов, 11-годишният Емил Димитров, осмокласничките Божидара Белова и Марина Монева, и петимата от Карлово.

Седмината са били блокирани в пещерата "Духлата" до пернишкото село Боснек две денонощия, след като нивото на подземните реки се вдигнало със 7 метра заради дъждовете и галериите били наводнени.

Контекстът днес

Името на Калушев се появи в публичното пространство покрай разследването на случая с тримата загинали край Петрохан. Разследващите съобщиха, че издирват допълнителни лица, свързани с проверяваната организация, като до момента няма официално повдигнати обвинения срещу него.

От МВР и прокуратурата засега не коментират биографични данни и минали дейности на издирваните, а призовават да не се правят прибързани изводи до приключване на процесуално-следствените действия.

Кой е Ивайло Калушев?

Ивайло Калушев, който е изпратил съобщение до майка си, в което твърди, че „повече не може да издържа”. Пред NOVA жената заяви, че от неделя не знае къде се намира синът ѝ. Той, от своя страна, е в управителните съвети на повечето сдружения, свързани с горските рейнджъри и хижа "Петрохан". Той е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Мъжът е организирал и лагерите за деца там.

„Това е пълен абсурд. Това го направиха в жест на отвращение към всичко, което се случва в България”, заяви майката на Калушев - Стела Димитрова-Майсторова.

Според информация от разследващите преди стрелбата да започне е текла комуникация, свързана с неизвестно към този момент непълнолетно момиче.

„Не знам кое е това момиче, нека полицията да каже, нали има разследвания. Нека те си свършат работата, тогава ще говорим. Не знам къде е синът ми. Давате ли си сметка, че аз от 1 февруари не знам къде? А сега искате подробности. Аз не знам дали е жив, или не”, заяви Стела Димитрова-Майсторова.