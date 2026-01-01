Бившият екоминистър Борислав Сандов отново излезе с позиция за тежкия криминален случай в хижа в района на Петрохан заради, по думите му, постоянните нови информации и спекулации с името му. Той представя подробна хронология, дати и документи по времето, когато е бил министър.

„Телефонът ми не спира да звъни, въпреки че вчера дадох интервю за БНР и разясних детайлите около рамковото споразумение, което подписах от страна на МОСВ с неправителствената организация, чиито членове са жертви от въпросния криминален случай. Преди да пристъпя към хронологията и да посоча въпросните официални документи, бих искал да помоля всеки да се опита да погледне непредубедено към въпроса и да се отърси от всички внушения и версии, които се въртят в медиите, защото нивото на дезинформация, конспирация и интерпретация по темата е изключително високо, а на всичкото отгоре няма кой да представи версията на потърпевшите - жертви или изчезнали от въпросната организация“, посочва Сандов.

По думите му фактите остават на заден план, докато на преден план излизат хипотези, които не кореспондират с тях.

„А фактите, официално обявени от държавните институции, са за чисто криминално минало на всеки един от тримата убити, за липсата на какъвто и да е сигнал в местното РПУ срещу действия на организацията и на терена на стопанисвания от тях обект, както и за липса на установени нарушения от множество проверки от голям брой контролни органи на държавата. От другата страна са хипотезите, които най-често идват от ЕЖК (една жена каза), но за съжаление и от страна на самите представители на разследващите в момента“, казва още Сандов.

Той изразява надежда правоохранителните органи да разкрият бързо и „без да пораждат допълнителни съмнения“ всички факти и обстоятелства около смъртта на тримата мъже и опожарената база на организацията.

„Също така би било много полезно, ако се оповестят всички сигнали подавани от НАКЗТ (Национална агенция за контрол на защитените територии) през годините, с цел идентифициране на евентуални мотиви за отмъщение спрямо тях. Такива сигнали със сигурност има, особено в сферата на околната среда и управлението на горите“, допълва Борислав Сандов.

Ето цялата хронология, която Борислав Сандов споделя без редакторска намеса:

- В началото на 2022 г. в МОСВ постъпи искане за среща с представител на Сдружение "НАКЗТ", което се представи за природозащитна организация, с база в района на Петрохан. Беше упоменато, че въпросната организация е член на The EUROPARC Federation;

- През януари 2022 г. беше проведена среща в кабинета ми в МОСВ. На нея от страна на НАКЗТ присъстваше Ивайло Иванов (една от жертвите), като официален представител на организацията, на която ми беше представена работата на НАКЗТ на национално и международно ниво;

- Последва втора среща, скоро след първата, на която беше представена идеята за подписване на рамково споразумение за партньорство в областта на опазване на околната среда и популяризиране на добри и образователни практики в сферата на екологията;

- На 08.02.2022 г. беше подписано изготвеното от моя екип Рамково споразумение между МОСВ и НАКЗТ, което не създаваше права и отговорности за някоя от страните и нямаше никакъв финансов елемент в него. Най-общо това беше протоколиране на съвместни добри намерения с идеална цел;

- На 04.04.2022 г. в МОСВ постъпи писмо от друго сдружение с искане за разяснение на това споразумение и дали то делегира специални права на НАКЗТ;

- На 06.04.2022 г. изпратих отговор на горното писмо и изрично заявих, че въпросното споразумение не предоставя права или задължения на НАКЗТ;

- През лятото на 2022 г. бях извикан за снемане на обяснения по сигнал до правоохранителните органи относно това споразумение. Изясних всички факти и обстоятелства около него, както правя и сега тук. За тези 4 години все щеше да се стигне до някакви последствия, ако имаше нещо незаконно или ощетяващо държавата от тези действия;

- След края на мандата ми като Министър на околната среда и водите е направена вътрешна проверка и опит Споразумението да бъде прекратено двустранно;

- През есента на 2022 г. МОСВ сезира Върховна касационна прокуратура и МВР за проверка по компетентност;

- Също през есента на 2022 г. Министъра на околната среда и водите инициира проверка от РИОСВ София за инспекция на място. Проверката на 02.12.2022 г. не установява нарушения;

- Следва още една заповед на министър Карамфилова и още една проверка на 17.01.2023 г., която също не установява никакви нарушения от страна на НАКЗТ;

- През лятото на 2024 г. друг служебен министър на околната среда и водите - Петър Димитров - издава заповед, с която инициира проверка от друга регионална инспекция по околната среда и водите. На 01.07.2024 г. е извършена проверка от РИОСВ Благоевград, която също не открива нарушения;

- На 26.06.2025 г. МОСВ уведомява НАКЗТ, че едностранно прекратява Рамковото споразумение за партньорство. Подписът е на Министър Манол Генов;

- В заключение от вчера МОСВ казва, че до момента не са получавали сигнали за установени нарушения на екологичното законодателство от НАКЗТ.

И ако тази хронология не е била достатъчна, нека допълня с още няколко неща, за да разсея спекулациите.

Не съм познавал хората от НАКЗТ преди 2022 г. Не са ми били приятели, колеги или съпартийци преди или след 2022 г.

Не ми е оказван натиск, нито някой е ходатайствал за това споразумение. Водил съм се изцяло от идеята да насърчавам гражданското участие в сферата на опазването на околната среда, а също така да търся добри практики за служителите на МОСВ в Националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен балкан". В тази паркове работят рейнджъри, за които повишаването на заплатите с рекордните 30-35% по време на краткия ми престой начело на МОСВ не беше достатъчно мотивиращ фактор поради ниската база, на която ги заварих. Споделянето на опит от EUROPARCS щеше да е добро допълнение.

За да стане ясно дали това Споразумение е имало смисъл, следва да се направи оценка на състоянието на околната среда в района на Петрохан и да се сравни със състоянието от 2021 г. Със сигурност мога да твърдя, че не се е влошило и по личните ми наблюдения бракониерските набези, нелегалния добив на дървесина и площта на пожарите са намалели. Държавата не е била ощетена с нито една стотинка по време на действието на това Споразумение.