Телата на трима мъже бяха открити до опожарена хижа край Петрохан, съобщиха от окръжната прокуратура. Проверяват се различни версии, но във всички случаи говорим за убийство на повече от две лица, съобщи пред журналисти окръжният прокурор на София Христина Лулчева.

„Около 11:20 часа е подаден сигнал за опожарена хижа в село Гинци. На малко разстояние от нея са открити три безжизнени трупа от мъжки пол“, каза старши комисар Тихомир Ценов.

Веднага са сформирани групи. На място е установена опожарена част от бившата хижа „Петрохан“, която към момента се стопанисва от частно лице.

В момента текат огледи, от прокуратурата не потвърдиха появилата се по-рано информация за произведени изстрели и дали има други съпричастни лица.

Тези лица са живели във въпросната хижа. Към момента е опасен достъпът в опожарената сграда заради газови бутилки. Очаква се уверение от пожарните служби, че е безопасно за разследващите екипи да влязат и да извършат действия по разследването.

„Към момента не са установени свидетели в района на инцидента“, каза още окръжен прокурор Лулчева. "Всички версии ще бъдат проверени, всички обстоятелства ще бъдат проверени, за да установим каква точно е причината за това тежко престъпление", допълни прокурорът. Имаме три трупа – във всички случаи говорим за убийство на повече от две лица, което е тежко квалифицирано по чл. 116 от Наказателния кодекс", каза още тя.

Достъпът до хижата е труден, тъй като тя се намира няколко километра над паметника на Георги Димитров и Васил Коларов.

