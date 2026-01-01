Продължава разследването на полицията и прокуратурата за смъртта на трима души в хижа край прохода „Петрохан”.

Трима мъже са открити мъртви в хижа край Петрохан, тече разследване

Цяла нощ е продължила работата по тежкото криминално престъпление до бившата хижа “Петрохан”. Припомняме, че в понеделник по обед там бяха намерени телата на трима мъже. В разследването на смъртта им са включени най-опитните криминалисти на полицията.

В неделя вечерта живеещи в района са чули изстрели, а в понеделник преди обяд е подаден сигнал на телефон 112 за пожар и няколко тела. Той е подаден от майката на единия от мъжете, с когото тя не е успявала да се свърже.

Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ. Назначени са аутопсии на телата.

Полицията и прокуратура остават лаконични, като потвърдиха само, че са открити. Все още не е ясно дали по тях има огнестрелни рани, какво е оръжието на престъплението, както и какви са мотивите за случилото се. Според неофициални данни, тримата са простреляни, а един от тях се е обадил на майка си и е намекнал какво ще се случи.

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство.

Първоначално се е говорело за четирима души, намирали се в района, но на място са открити телата на трима. Те са намерени в близост до изгоряла постройка в района на хижата, а не в самата сграда. В понеделник районът беше отцепен на голям периметър, като достъпът беше силно ограничен.

Кметът на село Гинци Георги Тодоров, в чиято територия попада хижата, твърди, че е бил на място още в началото на операцията. По думите му първи в обсега са влезли служители на ДАНС, последвани от криминалисти от София, Областната дирекция на МВР, полицията в Годеч и екипи на пожарната.

„Трите тела бяха простреляни в областта на главата. Имаше и наранявания в следствие на пожара. Намерени са огнестрелни оръжия - три пистолета и една карабина, както и голямо количество гилзи“, разказа Тодоров. Той уточни, че причината за смъртта и последователността на събитията тепърва ще бъдат установени от експертите.

По думите на кмета мъжете са живеели постоянно в хижата. Общо там са пребивавали между осем и десет души. Според него има други лица, които се издирват. Проверяват се данни за един или двама души, за които се твърди, че са напуснали района и са се насочили към Бургас. Те се смятат за съдружници на загиналите.

Кметът лично е разпознал жертвите, тъй като е имал предишни контакти с тях. По думите му единият от загиналите е бил основният отговорник на обекта и е представян като собственик на хижата. Той е бил човекът, който е подписвал документи при проверки от институции и е контактувал с представители на различни министерства.

Друг от убитите е бил познат на кмета по физиономия, като го е срещал по-рядко. Третият мъж не е бил разпознат от него, тъй като тялото му е било силно обгоряло и в положение, което не е позволило идентификация на място.

Хижата е била със засилена защита - огради, бариери, охранителни камери и наблюдение с техника, включително дронове. Мъжете твърдели, че „опазват горите и околната среда“, като често спирали туристи и местни хора, на които им искали документи за самоличност и ограничавали достъпа до района.

По думите на кмета на Гинци е възникнал пожар, който е бил потушен, но по-късно се е възобновил, наложило се е пожарната да се намеси повторно. Вътре са открити и изгорели кучета, за които се предполага, че са били затворени в сградата.

Кои са тримата убити край хижа "Петрохан"

Тримата убити край хижа "Петрохан" са от учредителите на нестопанската въоръжена организация Национална aгенция за контрол на защитените територии. Не са държавна организация и нямат лиценз за охранителна дейност. Въпреки това от 4 години обикалят планината с оръжия, високопроходими джипове и дронове и казват, че пазят защитени територии. Тримата убити са от учредителите на нестопанската въоръжена организация. Занимавали са се и с палеонтология и екстремни спортове. Имат няколко НПО, регистирани в началото на 2022 г. Това каза журналистът от "24 часа" Кирил Борисов в студиото на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

По данни на журналиста, по меморандум с МОСВ, членовете на въпросното НПО започват да опазват защитените територии в Западния Балкан. "Служебното правителство на Гълъб Донев опитва да го прекрати през 2023 г., защото са пристигали сигнали, че въоръжени мъже не пускат туристи и жители в района, заградили са държавна земя. След проверка тогава се прави преписка във ВКП. Вече седем правителства са ги оставили да действат", добави Борисов.

По думите му е необходимо да се изясни дали са познати на службите. "Ако наистина на място са били агенти на ДАНС, това е вече опасно - застрашена е националната сигурност. Хижата се намира на около 15 км от границата със Сърбия, може да се развиват всякакви спекулации и хипотези - мигранти, наркотици, златни залежи. Най-вероятно е имал протекции, щом толкова години държавна собственост е пазена от въоръжена нестопанска организация. И накрая намират трима от тях с куршуми в главите. В нея са участвали професор, художник, хора, познати в средите си", смята Борисов.

Той уточни, че по негова информация една от жертвите е собственик на голяма счетоводна къща.

Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов на свой ред отбеляза, че има редица неясноти покрай споменатата неправителствена организация, а една от тях е регистрацията ѝ.

"Абсурд е да има такова име. Наподобяване на названия на държавни органи няма как да мине през Агенцията по вписванията. Териториалното подразделение на ДАНС къде е било? През 2022 г., когато започна войната в Украйна, се появява паравоенна организация на 20 км от София, която огражда територии. Конституцията изрично забранява създаването на военизирани организации. Тези хора са се разхождали свободно из Балкана, проверявали са документи на преминаващи и са ограничавали свободата им на движение. Къде е била и ОД на МВР? Имало е сигнали от страна на местната власт, но как са отработени", попита доц. Иванов.

Според него откритите тела са били простреляни и наредени едно до друго. "Във Facebook групата на агенцията има снимки с "Белите каски" от Сирия, а това навява мисли за обезпокоителни отношения", посочи той.