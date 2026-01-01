Легендарният катерач, летец, спасител и любител на екстремното Иван Кристоф, познат още като човекът-паяк, дава 100 000 долара и три скутера награда за информация, която да помогне за намирането на Ивайло Калушев и изчезналите с него младеж и дете. Това съобщи самият Кристоф в социалните мрежи.

Полицията извърши проверка във вторник вечерта в село Българи в къща, където се твърди, че бил издирваният Калушев. Местни жители посочват, че мъжът е бил в селото до преди няколко дни. Според разказите на хората, той бил с джип, на който имало надпис „Планинска спасителна служба“. В петия ден след тройното убийство все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже. Тази сутрин стана ясно, че детето на спелеолога Яни Макулев е в неизвестност и е заедно с Калушев. Макулев потвърди информацията пред NOVA и уточни, че не знае точното местонахождение на 15-годишния си син. Мъжът каза още, че с тях двамата е и Николай Златков - един от учредителите на „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, който също се издирва.

"За да се разбере истината за случая „Петрохан“, трябва да се проследят парите. В тази връзка възникват редица въпроси: как точно се осъществява сътрудничеството между МОСВ и Сдружение НАКЗТ в рамките на тяхното рамково споразумение? Каква е конкретната им роля в дейностите за опазване на околната среда и повишаване на информираността за защитените зони — чрез експертна помощ, консултации, обучение, мониторинг и контрол? За какви конкретни дейности и за какви суми пари са сключени договори между двете страни? Къде могат да бъдат намерени публичните отчети за тези средства и постигнатите резултати? Най-важното: какъв е реалният и осезаем резултат от това сътрудничество и от тези инвестиции, освен трагичната загуба на човешки животи", посочва Иван Кристоф.

По думите му, ако се иска истината, трябва да се проследи как се използват и пренасочват "дори личните дарения, предназначени за обществена полза".

"Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бакъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидера им да не си опази хората и децата, които безотговорно родители (пак има там един пещерняк, с който друг пещернак умря и се удави пред очите му и той не го е спасил) са си оставяли в някакво училище, и сега нямали достъп до детето си", коментира още Кристоф.