Освен Евелин Банев, известен с прякора Брендо, само още един затворник е бил предложен за предсрочно освобождаване през последните 7 месеца от шефа на Софийския затвор Борислав Чорбански. Това показват данни на Министерството на правосъдието след запитване на NOVA. Междувременно продължава проверката срещу временно отстранения директор Борислав Чорбански. Той е санкциониран, защото не е уведомил ръководството на затворите за искането си за предсрочното освобождаване на Брендо.

Шефът на затвора в София иска предсрочно освобождаване на Брендо, отстраняват го временно

Бившият директор на Софийския затвор Милети Орешарски отрича Чорбански да е решил сам за предсрочното освобождаване на Евелин Банев. „Това предложение не е негово самоволно хрумване или поне би трябвало да е така. Той се базира на становищата на други специалисти, които работят в затвора - социални работници, психолози и въобще всички специалисти, които са ангажирани с тази превъзпитателна работа”, казва Орешарски.

Началникът на затвора не работи пряко с лишените от свобода. За да се активира дело в съда, освен поправяне, затворникът трябва да е изтърпял и половината от наказанието си. През миналата година Брендо получи една обща присъда от 10 години и половина по три дела у нас, в Румъния и Италия. Според юристи фактът, че той се е предал доброволно, може да бъде отчетен като смекчаващо обстоятелство, въпреки че в продължение на 6 години той беше беглец от правосъдието. „Съдът има право да събира допълнителни доказателства. В самото производство участва и прокуратурата, която също може да иска събиране на доказателства. Прокуратурата може да оспорва УПО. Може да протестира решение на съда, ако е в тази насока”, обясни адвокатът Христо Ботев.