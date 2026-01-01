Старши комисар Борислав Чорбански, началник на софийския затвор, е предложил Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, съобщиха от Софийския градски съд. В тази връзка министърът на правосъдието разпореди проверка и временно отстраняване на началника на затвора.

От момента на подаване на предложението - миналата седмица, са оставали четири години и девет месеца от присъдата на Банев. Предстои да бъде насрочено заседание в СГС, на което да се разгледа предложението. В мотивите към предложението на Чорбански се посочва, че Брендо е излежал по-голямата част от присъдата си и тя е изпълнила задачата си.

Междувременно по заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията за искането на старши комисар Борислав Чорбански, а до приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност.

Той не е информирал за направеното предложение главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, нито Министерство на правосъдието, уточняват от ведомството на Георгиев.

Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.

На 24 юни 2024 г. Евелин Банев - Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 година. Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет и половина години при първоначален строг режим. От този размер бяха приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София. Присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група.

В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство за тези престъпления се налага по-леко наказание.