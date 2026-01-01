Мъж на 33 години ще се изправи пред съд в САЩ за това, че е заплашил с убийство американския вицепрезидент Джей Ди Ванс по време на негово посещение в щата Охайо през януари, съобщи Министерството на правосъдието във Вашингтон, цитирано от Франс прес.

Срещу заподозрения Шанън Матре, жител на град Толедо в щата Охайо, е повдигнато обвинение, че е "заплашвал с убийство и физическо насилие" вицепрезидента на САЩ, се казва в разпространено вчера изявление на ведомството.

Мъжът е заявил, че ще "открие къде се намира (Джей Ди Ванс)" и че ще "използва автоматичната си пушка М14, за да го убие", гласи изявлението, в което не се уточнява къде Матре е отправил тези заплахи.

Вандалска проява срещу дома на Джей Ди Ванс в Охайо

Заподозреният е бил арестуван вчера от агенти на американските тайни служби.

Министерството на правосъдието на САЩ допълва, че "няколко файла, съдържащи детска порнография", са били открити у заподозрения, който се е явил вчера пред федерален съдия в северната част на щата Охайо.

Той е приведен в следствения арест, като изслушването му ще бъде на 11 февруари, уточнява ведомството.

Тази заплаха е поредният инцидент, свързан с Ванс. В началото на януари вицепрезидентът заяви, че "луд" се е опитал да проникне в дома му в Охайо, удряйки по прозорците. Вицепрезидентът и семейството му не са били вкъщи в този момент, а заподозреният 26-годишен мъж е задържан, съобщиха американски медии.