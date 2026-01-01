По показател „цвят“ и по показател „прозрачност“ водата в Сливен вече съответства на законовите изисквания. Няма отклонения в останалите химични показатели. Това съобщиха от Районната здравна инспекция.

Днес служители на РЗИ-Сливен са извършили пробонабиране от няколко пункта в града.

До излизане на окончателните резултати от пробите се препоръчва водата да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди.

Актуална информация се публикува на електронната страница и на Facebook страницата на РЗИ-Сливен.