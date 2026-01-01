Мадрид е обявен за най-добрия град за улично изкуство в света за 2025 г. заради своите „425 шедьовъра“, съобщи испанското издание „Ел паис". Годишната класация се прави от платформата Street Art Cities, която е създадена през 2016 г., за да документира най-добрите творби в градска среда във всички точки на света.

В челната тройка се нареждат също Атина и Лисабон. На десето място се нарежда Ню Йорк, а на 19-ата позиция е Лос Анджелис.

Първото място за най-хубава творба върху сграда за 2025 г. спечели художникът KLE за графит в гръцкия град Каламата, изобразяващ покойната оперна певица Мария Калас, заобиколена от птици и клони.

Второто място спечели творец, представящ се като Пианиста за Deep reflection, стенопис, намиращ се в сръбската столица Белград.

Археолози откриха най-старото известно пещерно изкуство в света

Третата позиция е за Мърфин за творбата „Изгубени деца I", която е във Фуенлабрада, предградие на Мадрид.

За да бъдат избрани победителите, се анализират стотици нови творби, създадени всяка година. Жури и представители на общността Street Art, обявена за „най-голямата общност за улично изкуство в света“, гласува за най-хубавото произведение, информира „Ел паис".

Всеки месец журито избира 100 примера за градско изкуство, които членовете му откриват сами или са им предложени. След като публикуват тези стенописи в Инстаграм, броят на реакциите се извлича с помощта на патентован алгоритъм, който изчислява резултат, отчитащ фактори като прегледи, гласове и ангажираност.