Интензивно е движението на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Граничните власти припомнят, че от 20 януари през граничния преход с Гърция „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“.

На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на граничните преходи с Румъния.

Движението е нормално и на граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.