/ Нахиде Дениз за БТА

Щандът на България бе обявен за най-красивия щанд на Международното изложение за туризъм EMITT 2026, което завършва днес в Истанбул, предаде за БТА Нахиде Дениз. 

Българският щанд, организиран от Министерството на туризма, бе обявен за най-красив сред всички щандове на 78 страни, които участват в изложението.

Отличието, което се присъжда на Министерството на туризма на България от организаторите на изложението icaevent и еraSoft, бе връчено на аташето по туризма на България в Турция Теодора Таскова. 

EMITT 2026 в Истанбул
На щанда на България се представят 16 български фирми и общини, които промотират дестинациите, които развиват за летен, зимен, спортен, балнеолечебен и спа туризъм.

Традиционното изложение EMITT  е най-голямата туристическа борса за региона на Източното Средиземноморие, Балканите и Близкия изток.

