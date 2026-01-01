Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, обяви създаването на гражданско движение "Сияние".

"В него ще участват експерти и млади хора, които имат желание да работят безвъзмездно за истинска промяна", написа Попов във Facebook.

Сред основните приоритети на движението е мащабна съдебна реформа, включваща цялостно преструктуриране на Висшия съдебен съвет, край на политическите квоти и изтеклите мандати, реални присъди за тежки престъпления и по-силна защита на жертвите.

От "Сияние" ще настояват за пълномащабна здравна реформа със строг контрол върху разходите и изграждане на детски болници във всички областни градове, както и реформа в сектор "Пътища" с реални европейски стандарти, независим контрол и лична отговорност при некачествено строителство.

"Чашата преля и повече няма да се молим на никого. Ще направим така, че ние да променяме, а не да чакаме промяна, която не идва никога", гласи публикацията на Попов.