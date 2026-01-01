Гражданско движение ще има на 100%. Дали ще участваме на изборите под някаква форма предстои да решим с разговори с нашите партньори – това каза в "Денят започва с Георги Любенов" Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна.

„Със сигурност гражданско движение ще има. То се формира в момента. Със сигурност ви го казвам“, заяви Попов. По думите му около каузата вече има „изключителни експерти, университетски преподаватели, хора от цялата обществена сфера“, а подкрепата идва и от граждани, които сами търсят начин да помогнат „безвъзмездно“.



Въпросът дали това движение ще се яви на избори остава отворен. „Дали ще участваме на изборите под някаква форма предстои да решим с разговори с нашите партньори“, каза той. И добави, че начинът на гласуване – с хартия, машина или скенер – не е същинският проблем. „Ако ние се явим на избори, със сигурност ще влезнем в парламента, независимо със скенер, хартия или каквото и да е било. И тук какъв е въпросът пак? До какво опираме? До липса на контрол. Как е възможно да се купуват гласове?“



Попов подчерта, че не е търсил публичност. „Този казус отключи едни сериозни обществени процеси и има огромна подкрепа за мен. И това по-скоро бих го нарекъл отговорност“, каза той. Разказа и за конкретен случай от последните дни – поредна катастрофа със загинал. „Получавам съобщение от близките във Фейсбук: „Г-н Попов, моля ви, помогнете ни, защото ние нямаме доверие на институциите“. Това е отговорност, с която аз съм наясно.“



По делото „Сияна“ вече са минали „6-7 заседания“, но присъда не се вижда. „Далеч сме от присъда, мога да ви кажа най-просто“, каза Попов. Според него именно този случай е разкрил дълбоки системни дефекти. „Системата е извратена, тя ражда извратени решения и липсва справедливост. И това е най-големият проблем в обществото ни.“



Той даде примери за промени, постигнати под обществен натиск – контролът на товарните автомобили, глобите за претоварване, по-качествени ремонти. „Всичко това става с обществен натиск, за съжаление. Политиците се плашат, когато има медии и силна обществена подкрепа, иначе не ги интересува“, заяви Попов.



В разговора той разказа и за заведени дела срещу него, както и за експертизи по катастрофи, които според него са абсурдни. „Получихме една експертиза, която противоречи на законите на физиката. И ако Исак Нютон прочете тази експертиза, той ще се обърне в гроба си няколко пъти“, каза Попов. По думите му такива експертизи „манипулират цялата съдебна система“ в стотици дела за убити и ранени на пътя.



Според него вината за катастрофата, при която загива Сияна, е ясна. „Всички доказателства по делото сочат, че вината е на шофьора на товарния автомобил“, каза той и добави, че става дума за превишена и несъобразена скорост при „изключително лоши“ пътни условия. Попов разказа и за друго дело – заведено срещу него от служителка на АПИ – Плевен, уволнена след случая. „В корупцията няма цвят“, заяви той.



Особено остър беше коментарът му за скоростта на правосъдието. „За нея правосъдието е много бързо… а ние, родителите на убитите деца, трябва да чакаме с години“, каза Попов, изброявайки дела, които се точат от 3, 7 и повече години. „Забавеното правосъдие не е правосъдие.“



Попов не скри и критиката си към политическия елит. „Постоянно ни се натрапва този филм, че идва нещо ново, че идва месия. Няма такова нещо“, заяви той и отхвърли спекулациите за огромно бъдещо мнозинство около президента. „Мога да ви се подпиша на лист, че няма да има повече от 90 депутата в следващия парламент.“



На въпрос дали гражданската му активност ще го отведе в политиката, Попов отговори директно: „Не искам да ме отвежда в политиката, защото политиката, особено в България, е мръсна работа.“ Според него решението не е в смяната на лица, а в „смяна на системата“ и минимизиране на човешкия фактор – чрез дигитализация, електронно правосъдие и автоматизирани процеси.



Идеята за участие в избори, по думите му, трябва да бъде „гражданска, с граждански корени“. „Дори да има 10 депутата, да влияе на процесите в парламента“, каза Попов, като подчерта, че сегашната политическа конфигурация прави самостоятелното мнозинство практически невъзможно.



Накрая той беше категоричен, че не търси отмъщение. „Когато ви вземат най-скъпото, вие не можете да мислите за мъст, а за това да не се случва повече“, каза Попов. Според него законодателството за пътните престъпления е хаотично, а парламентът страда от липса на качествени юристи. „Парламентаризмът буквално е унищожен“, добави той.



Попов отправи и тежка критика към Висшия съдебен съвет. „Те са златния пръст във Висшия съдебен съвет“, каза той за политиците и настоя за гражданска, а не политическа квота. „Политизирането на съдебната система доведе до тази задънена улица… Да не може да даде елементарна справедливост и бързина. Забавеното правосъдие не е правосъдие.“