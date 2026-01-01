Куче е било изведено от къщата на мъжа и жената, изтезавали и убивали животни в продължение на 10 години, в село Царевец. Това съобщи във Facebook природозащитникът Татяна Байчева. То е поето за спешна грижа от лицензирана структура за закрила на животни в риск.

По думите ѝ Зора е била държана при тежки условия. Извеждането ѝ станало след близо двудневни преговори с кмета на община Свищов и кмета на Царевец, като предаването е оформено с приемно-предавателен протокол.

Кучето е било вързано с верига и държано в кал и студ без достъп до храна.

„Царицата на мъченията“ и сподвижникът ѝ изтезавали и убивали животни над 10 години

Пълните ветеринарни прегледи на Зора са били извършени в клиника в Казанлък днес. Всички разходи по лечението и грижите за кучето ще бъдат поети от Фондация "Бездомни лапи", като дарения няма да се набират.

В имота са открити и кокошки, но по думите на Байчева местната власт не е позволила извеждането им.

Въпреки преживяното Зора показва жизненост и желание за движение - поведение, характерно за животни, които дълго време са били държани на верига и лишени от нормална среда. Според спасителите това е положителен знак за възстановяването ѝ.