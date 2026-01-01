Шофьор се e забил в ограда на къща в столичния кв. "Овча купел" около 15:50 ч. днес. Това съобщи член на Facebook групата "Катастрофи в София".

"Поредният абсурд! Това е ул. "Народно хоро", преди минути прибрах 5-годишния си син от разходка по този тротоар. Стотици хора минават оттам към спирки и парк "Овча Кучел", пише очевидецът.

Друг свидетел споделя, че инцидентът е станал при опит за изпреварване:

"Кола изпреварва задръстването в насрещното движение с висока скорост и удря кола, която прави ляв завой (...) Кофти за човека, който завиваше, защото го откараха с линейка".

Потребители на социалната мрежа пишат, че това не е първият път, в който на това място става катастрофа.