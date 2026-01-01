Катастрофа между два автомобила – служебен джип на Столична община и лека кола „Тойота“ – стана на ключово кръстовище в центъра на София в сряда сутрин. Няма пострадали хора.

БГНЕС

Инцидентът се е случил минути след 07:00 ч. на ул. "Фритьоф Нансен" и бул. "България", до Моста на влюбените при НДК.

Под Моста на влюбените посока бул.България са се целунали челно джип на СО и малкa калинка, карана от младо момиче.

По информация на полицията лекият автомобил е минал на червен сигнал на светофара и са се ударили с общинската служебна кола.

Джипът на общината е със смачката броня. .

Водачът на черната „Тойота“ е млада жена, тя също не е пострадала. По автомобила ѝ са нанесени материални щети.

На място се прави оглед и се изясняват причините за инцидента.

Около 8.00 часа в района се образува задръстване заради наближаващия пиков час.