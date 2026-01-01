Крум Зарков е новият председател на Българската социалистическа партия. Той бе избран от делегатите на 51-вия Конгрес на БСП, след като Атанас Зафиров отстъпи лидерския пост.

Зарков е роден през 1982 г. в София.

Завършва 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. През 2007 г. се дипломира като магистър в Университета Париж 1 „Пантеон - Сорбона“ в специалност „Международно право и право на международните организации“. В същата година получава диплома за завършен курс от Института по политически науки в Париж.

От 2007 г. до 2010 г. се занимава с изследователска и научна дейност в Центъра за изследване и науки в областта на международното публично право на „Пантеон - Сорбона“. През 2010 г. постъпва на работа като инспектор - юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

В 41-вото и 42-рото Народно събрание работи като главен експертен сътрудник към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. В периода 2014 – 2016 г. е експертен сътрудник към депутата от Европейския парламент Георги Пирински (Групата на социалистите и демократите).

Зарков е народен представител и член на Комисията по правните въпроси в 44-тото, 45-тото, 46-ото и 47-ото Народно събрание.

От декември 2021 г. до август 2022 г. той е министър на правосъдието в правителството на Кирил Петков. По време на мандата си работи по теми, свързани със съдебната власт, отчетността на главния прокурор и антикорупционното законодателство.

След края на министерския си мандат Зарков е назначен за секретар по правните въпроси на президента Румен Радев. През 2025 г. подава оставка от поста, като публично заявява несъгласие с предложението за провеждане на референдум, свързан с въвеждането на еврото.