Зелето е един от най-достъпните и полезни зеленчуци, който от векове присъства в традиционната кухня. Богато на витамини, минерали и биоактивни вещества, то се нарежда сред най-ценните природни храни за човешкия организъм.

Зелето е отличен източник на витамин C, който засилва имунната система и подпомага организма в борбата с вируси и инфекции. Само една порция може да осигури значителна част от дневната нужда от този витамин, особено важно през студените месеци.

Зеленчукът съдържа и високи количества фибри, които подобряват храносмилането, подпомагат чревното здраве и спомагат за изчистване на токсините от организма. Редовната консумация на зеле е свързана с по-добър метаболизъм и по-нисък риск от стомашно-чревни проблеми.

Особено ценни са антиоксидантите и фитохимикалите в зелето, включително глюкозинолати, които имат противовъзпалително действие и подпомагат защитата на клетките от увреждания. Някои изследвания свързват тези съединения с намален риск от определени хронични заболявания.

iStock photos/Getty images

Зелето е нискокалорично, но изключително засищащо, което го прави идеално за хора, които се стремят към контрол на теглото и здравословен начин на живот. Освен това съдържа витамин K и калий, важни за здравето на костите и сърдечно-съдовата система.

Препоръчва се зелето да се консумира в различни форми - сурово, задушено, ферментирало (кисело зеле) или в супи и салати, за да се извлече максимална полза от неговите хранителни свойства.