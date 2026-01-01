Ръководството на Левски разкри за възникнал пожар в комуникационна шахта на стадион “Георги Аспарухов” късно в петък вечер. Поради тази причина в момента е спряно подаването на ток в района на целия спортен обект.

"Поради възникнал пожар в комуникационна шахта на стадион “Георги Аспарухов” късно снощи, към момента е спряно подаването на ток в района на целия спортен обект.

От снощи работни групи се занимават с отстраняване на щетите, а дотогава няма да работят, както билетната каса, така и официалният магазин в Сектор „А", информираха от "Герена".

Няма яснота дали ситуацията може да попречи на провеждането на мача между Левски и Ботев Враца по-късно в събота.