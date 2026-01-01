Новоназначеният епископ на Софийско-Пловдивския диоцез (епархия) монсеньор Румен Станев днес встъпва в длъжност по време на тържествената литургия в катедралата „Св. Лудвиг“ в Пловдив.

На 7 януари папа Лъв XIV го назначи за епископ на диоцеза. За събитието пристигат в Пловдив кардиналът на Белград Ладислав Немет, архиепископът на Букурещ монс. Аурел Перка, епископът на Скопие монс. Киро Стоянов, монс. Мишел Аун от Ливан, гости от Ватикана и други. В катедралата ще присъстват представители на общинските и гражданските власти на Пловдив, посланици и представители на бизнеса. Сред поканените са членове на Българската православна църква (БПЦ), на мюсюлманското вероизповедание и на арменската църква.

Папа Лъв XIV назначи нов католически епископ в България

В тържествената литургия ще участват апостолическият нунций в България монс. Лучано Суриани, досегашният Софийско-Пловдивски епископ монс. Георги Йовчев, Никополският епископ монс. Страхил Каваленов, монс. Петко Вълов, епископ за католиците от византийско-славянски обред, и монс. Христо Пройков, почетен епископ.

В началото на службата ще бъде прочетена на български език папската була, с която монсеньор Румен Станев е назначен за епископ. Досегашният епископ монсеньор Георги Йовчев ще предаде пасторала – епископския жезъл – чрез апостолическия нунций на новия епископ монсеньор Румен Станев. Със сядането си на катедрата той символично ще поеме епископската власт над диоцеза. След това различни представители – свещеници, монаси, монахини и представители на верните (миряните) – ще го поздравят, като така символично ще признаят неговото служение и авторитет.

Кой е монсеньор Румен Станев

Монсеньор Румен Станев е роден на 19 август 1973 година в Калояново, Пловдивска област, в католическо семейство. За свещеник се подготвя в семинарията в Рим, като завършва богословие в Папския Урбански университет. Ръкоположен е за свещеник на 11 септември 1999 г. в католическата катедрала „Свети Лудвиг“ в Пловдив. Работил е като помощник-енорист в енория „Пресвето сърце Исусово“ в квартал Генерал Николаево и като енорист в „Свети Архангел Михаил“ в кв. "Секирово", град Раковски.

Председател е на „Каритас Витания“ от основаването на организацията. На 5 септември 2020 г. папа Франциск го назначава за помощен епископ на Софийско-Пловдивския диоцез, като му възлага титулярния епископски престол на Симидика. Ръкоположен е за епископ на 17 януари 2021 г. в катедралата „Свети Йосиф“ в София. От 4.11.2020 г. е избран за президент на „Каритас България“.

Католическата църква в България

Генерален секретар е на Междуритуалната епископска конференция на Католическата църква в България, където отговаря за социалните въпроси, младежите и катехизиса. Участва в редица международни срещи и форуми в чужбина като представител на Католическата църква в България, както и представлява католиците пред официалните български власти. През юли 2025 г. е избран за диоцезален администратор (временно управляващ) на Софийско-Пловдивския диоцез.

Софийско-Пловдивският диоцез е най-големият от трите католически диоцеза в страната с над 25 000 католици, включващ София, Пловдив, Раковски и други католически села. Има 14 енории, 23 свещеници и 19 монахини. На територията му работи благотворителната организация „Каритас Витания“.