Февруари е месецът, посветен на борбата с онкологичните заболявания. По данни на Световната здравна организация над една трета от раковите диагнози могат да бъдат предотвратени чрез здравословен начин на живот, навременна профилактика и ранна диагностика. Темата коментира онкологът д-р Петя Ценова в ефира на NOVA.

Според д-р Ценова именно ранното откриване е ключово за успешното лечение и добрата прогноза. „Ракът няма едно лице. Това не е едно заболяване, а множество различни болести с различен ход, прогноза и рискови фактори, голяма част от които са предотвратими”, подчерта тя.

При жените най-често се говори за рак на гърдата и рак на шийката на матката, но онкологът обърна внимание, че съвременният начин на живот изравнява рисковите фактори и при двата пола. Тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, нездравословното хранене и липсата на физическа активност увеличават риска от редица други онкологични заболявания.

Д-р Ценова подчерта, че заболяването рак на белия дроб често протича без специфични симптоми, а пациентите не бива да чакат типичен знак. Промяната в характера и интензитета на кашлицата, задухът, умората и кръвохраченето са сигнали, които изискват консултация със специалист, особено при пушачи и хора с хронични белодробни заболявания.

„Пациентите у нас често идват твърде късно. В Европейския съюз се наблюдава спад на заболеваемостта, но България остава сред страните с най-висока смъртност, именно заради късното откриване”, обясни онкологът. По думите ѝ обикновената рентгенова снимка не е достатъчна за диагностика, а продължителни и нетипични белодробни оплаквания не бива да се подценяват.

Специалистът обърна внимание на нарастващия брой случаи на рак на дебелото черво. Науката свързва това с хронично нездравословно хранене, заседнал начин на живот, тютюнопушене и алкохол. Фамилната обремененост, хроничните възпалителни заболявания на червата и наличието на полипи също повишават риска. Според д-р Ценова златният стандарт за диагностика остава колоноскопията, а тестът за окултно кървене в изпражненията е достъпен и ефективен скринингов метод, който може да насочи пациента към навременна диагностика. Полипите, макар често доброкачествени, са потенциално опасни и изискват проследяване, като повторната колоноскопия обикновено се препоръчва след една до три години в зависимост от индивидуалния риск.

Д-р Цанова сподели своята лична рецепта за здраве. „Истината е, че не съм пример за здравословен начин на живот. Винаги е по-лесно да дадеш съвет на пациент, отколкото да го приложиш. В последните години гледам, когато се прибера вечер от работа, да търся щастието в малките неща. Намирам го в усмивката на детето ми, в това да го нахраня, да отидем на семейна почивка, да имаме повече споделено време”, заключи тя.