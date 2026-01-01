Близо 4 от всеки 10 случая на рак биха могли да бъдат предотвратени, ако хората избягват редица рискови фактори, включително тютюнопушене, употреба на алкохол, замърсяване на въздуха и определени инфекции, съобщи Световната здравна организация (СЗО).

Ново изследване, публикувано в навечерието на Световния ден за борба с рака, оценява, че 38% от всички нови случаи на рак в световен мащаб през 2022 година — или 7,1 милиона случая — са били свързани с предотвратими причини, предаде АФП.

Големият екип от учени, в който участва и Международната агенция за изследване на рака към СЗО, е анализирал 30 фактора, които повишават риска от развитие на онкологични заболявания.

Според проучването, публикувано в научното списание Nature Medicine, тютюнопушенето е водещият рисков фактор и е отговорно за 15% от всички нови случаи на рак, следвано от канцерогенни инфекции с дял от 10% и употребата на алкохол с 3%.

Сред другите рискови фактори са наднорменото тегло, липсата на физическа активност, ултравиолетовото лъчение, както и професионалното излагане на опасни вещества, като например азбест.

„Това е първият глобален анализ, който показва каква част от риска от рак произтича от причини, които можем да предотвратим“, заяви водещият автор на изследването Андре Илбави, ръководител на екипа на СЗО по контрол на онкологичните заболявания.

Почти половината от всички предотвратими случаи са били рак на белия дроб, стомаха или маточната шийка.

Ракът на белия дроб е бил свързан основно с тютюнопушене и замърсяване на въздуха, докато ракът на стомаха в голяма степен е бил обвързан с бактерията Helicobacter pylori.

Случаите на рак на маточната шийка са били в преобладаващата си част причинени от човешкия папиломен вирус (HPV), срещу който съществуват ефективни ваксини.

Мъжете са били значително по-склонни да развият предотвратим рак — 45% от новите случаи при мъжете, в сравнение с 30% при жените.

Близо една четвърт от всички предотвратими случаи на рак сред мъжете са били свързани с тютюнопушене, докато при жените този дял е бил 11%.

За справяне с проблема изследователите призовават държавите да въведат строги мерки за контрол върху тютюнопушенето и употребата на алкохол, да разширят ваксинационните програми срещу често срещани инфекции като HPV, да подобрят качеството на въздуха и да осигурят по-безопасни условия на труд, здравословно хранене и повече физическа активност.