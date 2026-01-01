Мъж нанесе прободни рани с нож на жена, съобщиха от полицията.

На 16 март е подаден сигнал от УМБАЛ-Бургас за пациент с прободни рани по тялото.

Възрастен мъж е в болница с прободни рани след скандал с жена в Старозагорско

Установено е, че това е 25-годишна жена, която е обяснила, че по-рано в апартамент в бл. 602 в жк. "Меден Рудник", познат мъж с нож ѝ е нанесъл порезни рани по ръцете, гърдите и задната част на тялото - без нараняванията да са опасни за живота.

Извършителят е задържан - млад мъж на 23 години, който е криминално проявен. Той е бил под наем в апартамента.

Пострадалата жена е настанена в болница. По случая се води разследване.