Заместник-министърът на отбраната Златин Кръстев проведе днес работна среща с ръководителя на проект „Страйкър“ Програма за чуждестранни военни продажби Елизабет Милър, ръководителя на програмата за способности – Сухопътен домейн Мишел Линк, заместника на генерал адютанта за Сухопътния компонент на Националната гвардия на щата Вашингтон бригаден генерал Пол Селърс и други представители от офиса на програмата за придобиване на бойни машини „Страйкър“. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

В рамките на срещата беше обсъден процесът на изпълнението на проекта „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираните формирования от Сухопътните войски“ - бъдещите доставки на бронирани бойни машини „Страйкър“ и тяхното асемблиране в завод „ТЕРЕМ-Ивайло“ ЕООД във Велико Търново. Дискутирани бяха и въпроси, свързани с обучението на личния състав на 61-ва механизирана бригада в Карлово.

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите, които Международната изложба за отбранителна техника и технологии „Хемус 2026“ дава за развитие на военното сътрудничество.