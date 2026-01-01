Започнаха доставките на новите бойни и спомагателни машини „Страйкър“ за нуждите на Сухопътните войски. Те се извършват в изпълнение на международни договори на Министерството на отбраната по основните проекти за модернизация на Българската армия.

Първите машини „Страйкър“ пристигат през февруари

Първите пет бойни бронирани машини „Страйкър“ пристигнаха на пристанище Бургас днес, 14 февруари, в рамките на доставка от САЩ и Канада.

В съответствие с предвиденото в договора индустриално сътрудничество те ще бъдат доставени в завод „ТЕРЕМ - Ивайло“ ЕООД във Велико Търново за финално асемблиране и последващо предаване на 61-ва механизирана бригада в град Карлово.

В рамките на същата доставка в България пристигнаха и логистични машини, както и имущество по договора за F-16. Бяха доставени и допълнителни 8 бойни бронирани машини (ББМ) „Страйкър“, които са предоставени безвъзмездно по програма със САЩ и ще бъдат използвани за обучение в 61-ва механизирана бригада в Карлово.

В рамките на този мандат на правителството беше поставено началото на реализацията на още един от големите проекти за модернизация на Българската армия, съобщават от Министерството на отбраната.