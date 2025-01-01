Всички осем самолета F-16 Block 70 по първия договор между България и САЩ вече са в базата. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов на официална церемония в авиобаза Граф Игнатиево, на която изтребителите бяха представени.

Сред присъстващите са вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, министърът на вътрешните работи Даниел Митов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Военновъздушните сили геннерал-майор Николай Русев, Мартин Макдауъл - изпълняващ длъжността посланик на Съединените американски щати в София.

Това е красноречив израз на развитието, задълбочаването на стратегическото партньорство между България и САЩ. Още няколко важни проекта реализираме със САЩ, очакваме с нетърпение и доставката на първите бойни машини „Страйкър“ в началото на следващата година. Предстоят преговори и за доставка на брегова система за охрана на морските ни пространства, посочи Запрянов.

Мисля, че 2025 година е годината, в която българските Военновъздушни сили (ВВС) ще влязат в нова епоха, каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев по време на церемонията по представянето на първите осем български изтребителя F-16 Block70 в авиобаза Граф Игнатиево.

Българските ВВС, българските пилоти, заслужават тези самолети. Единственото, за което съжалявам е, че те трябваше да ги имат много по-рано и без излишна патетика, допълни Дончев.

Според него новите изтребители представляват и друга логика на завоюване на превъзходство във въздуха, съвсем друга интеграция с всички други структури на българските Въоръжени сили - и сухопътните войски и флота.

Има да се свърши още много работа, каза още вицепремиерът в оставка и допълни, че трябва да се положат усилия новите самолети да бъдат усвоени в пълна стенен, за да могат да бъдат използвани всички техни способности.

Томислав Дончев се обърна към българските пилоти и им пожела да бъдат екстремно добре подготвени и никога да не им се налага да влизат във въздушен бой.

Пристигането на първият транш от вашите бойни самолети F-16 ще подобри значително отбранителните способности на България и ще укрепи сигурността и стабилността в Черноморския регион. Това каза Мартин Макдауъл.

Той заяви, че тези изтребители са мощен символ на партньорството между САЩ и България в областта на отбраната. По думите му те символизират не само волята, но и готовността на България да защитава своята нация срещу всякакви противници. Той посочи, че през 2026 г. ще пристигнат и първите бронирани бойни машини "Страйкър" (Stryker), които ще бъдат сглобени в България. Заедно с втората партида изтребители F-16 това ще отбележи продължението на най-големия проект за модернизация в българската история, каза дипломатът и допълни, че това ще доведе и до растеж в българската отбранителна индустрия.

По думите на Макдауъл е необходимо българските механици да продължават да поддържат своята професионална подготовка и да поддържат самолетите винаги готови за мисия. Това изисква фундаментална трансформация и модернизация на българските въоръжение сили, постоянна вътрешна реформа, с която да се осигури институционализирана подкрепа от всички, включително от тези които не подкрепят промените, каза още дипломатът.

Намираме се в нова ера от развитието и модернизацията на Българската армия, ключов етап на сериозно технологично обновление и качествено нов подход на действие, адекватен на съвременната среда за сигурност, каза адмирал Емил Ефтимов.

Поколения български командири, офицери, сержанти и войници чакахме този момент - да приемем на въоръжение модерна техника с широк спектър от възможности, каза адмиралът. Той посочи, че освен осемте самолета F-16 Block 70 на въоръжение е и първият многофункционален модулен патрулен кораб. Ефтимов коментира, че на практика се реализират многогодишни усилия на всички ангажирани представители на държавното и военното ръководство. Виждаме резултата от далновидните решения на държавата да отпусне скъп, но напълно оправдан ресурс за модернизационните проекти на Българската армия, които предизвикват дебати и спорове, каза адмиралът и добави, че е убеден в правотата на взетите решения.

Началникът на отбраната благодари на военнослужещите от ВВС на България, които ще продължат да носят бойното дежурство по охраната на въздушното пространство. Той допълни, че във ВВС се влагат ресурси и за нови радари, комплекси за противовъздушна отбрана, безпилотни системи.