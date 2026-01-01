Пристигнаха хартиените ролки за машинния вот в Хасково.

В Областната администрация е Хасково бяха доставени 574 ролки със специализирана хартия за машинно гласуване от общо предвидените 688 броя за областта за предстоящите избори за народни представители на 19 април.

Гюров: Никой тайник, пояс, чекмедже и листа няма да скрият желаещите да опорочат вота (ВИДЕО)

На 16 аорил се очаква да пристигнат и останалите 114 броя. Същите бяха приети от упълномощени служители на Областна администрация и представители на РИК, съобщиха от администрацията.

Бюлетините и изборните книжа са вече предадени, а след получаването на оставащите ролки ще започне поетапното им разпределение към общините съгласно утвърдения график.