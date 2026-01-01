Има данни, че огромна сума фалшиво евро ще бъде използвана на изборите, съобщи служебният премиер

"Няма тайник, няма чекмедже, няма пояс или кандидатска листа, които да могат да скрият тези, които искат да изкривят и опорочат вота на българските граждани“ - това заяви служебният премиер Андрей Гюров по време на брифинга на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Той съобщи, че има има оперативна информация в МВР за огромна сума фалшиво евро, която ще бъде използвана по време на изборите. 

В брифинга участваха директорът на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) Венцислав Христов, заместник-министърът на електронното управление Николай Минев, заместник-митистърът на вътрешните работи Иван Анчев, служебният министър-председател Андрей Гюров, съветникът на служебния министър-председател по въпросите и изборите Ваня Нушева, Боряна Стойнева от Министерство на външните работи (МВнР).

Тази сутрин главният секретар на Министерството на вътрешните работи е докладвал, че има оперативна информация за огромна сума фалшиво евро, която ще бъде използвана по време на изборите, съобщи служебният премиер. Не само искат да изкривят вота на българските граждани, но искат и директно да ги измамят, посочи премиерът. По думите му от властта зависи купувачите на гласове да бъдат заловени, а от гражданите - със своя глас в неделя да обезсмислят тези усилия на купувачите. Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми, каза министър-председателят.

Той отчете три успеха на правителството по отношение на подготовката на честни и прозрачни избори - паравани, които пазят избора, технологии, които правят вота по-достъпен и акциите срещу подмяната на вота. 

По думите му за първи път ще се гласува с паравани, като това не е само техническа подробност, а граница между свободния избор и контролирания вот. "Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, на ваденето от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за уцелването на правилното квадратче на бюлетина", заяви Гюров и подчерта и разработеното приложение за хора със зрителни нарушения, така че да могат да чуят листата в своята секция и да направят информиран и пълноценен избор. „Демокрацията работи тогава, когато работи за всички“, изтъкна той. 

Като най-видим резултат от усилията в посока честността на вота Гюров посочи: „Показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Няма нужда да разказвам какво прави МВР, не мисля, че има някой, който да не забелязва това. Резултатите са не само повече разследвания, а по-високо доверие, 1 млн. конфискувани евро, като акциите на полицията продължават и в последните дни до изборите. Няма тайник, няма чекмедже, няма пояс или кандидатска листа, които да могат да скрият тези, които искат да изкривят и опорочат вота на българските граждани“.

Зад тези факти стои мисията, с която правителството пое управлението, да върнем доверието, да покажем, че гласът на всеки има значение и че държавата стои до гражданите, а не над тях, заяви Гюров. Той каза, че правителството се приближава към момента, в който ще предаде щафетата на Централната избирателна комисия, на съвестта на всички членове на секционните избирателни комисии и на очите на гражданите и организациите, които ще пазят вота на 19 април.

Андрей Гюров заяви още, че високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми.

288 души са задържани към днешна дата за търговия с гласове. В сравнение с изборите през 2024 година, когато задържаните са били 56, МВР отчита 5 пъти повече хванати търговци на вот. При последния установен са открити 5 хиляди евро и 6 хиляди британски паунда, предназначени за купуиване на гласове в страната, съобщи заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев.

Забелязва се повишено гражданско доверие към МВР, отчете Анчев и отбеляза, че за месеца на предизборна кампания не е останало нито едно ОД на МВР, което да не е било посетено от ръководството на МВР и лично от министър Емил Дечев. Той поясни, че това се прави с ясната цел да бъде внушено на служителите на министерството, че няма приоритизиране, както и да им се внуши, че всеки сигнал е важен.

До момента са подадени 1743 броя сигнали спрямо 479 през 2024 г., което е с 3,4% пъти повече. Задържани към днешна дата са 288 лица срещу 56 през 2024 г., или това са 5 пъти повече.

Зам.-министър Анчев каза, че относно готвените фалшиви евро става въпрос за случай, при който полицията е задържала 5 хиляди евро и 6 хиляди британски паунда, предназначени за купуване на гласове в страната. Анчев не уточни в коя област на България са иззети парите.

66 милиона евро е план-сметката за изборите в неделя.

Съветникът на служебния министър-председател по въпросите за изборите Ваня Нушева уточни, че са изработени над 10 880 паравана за гласуване и са предоставени на общините. Машините за гласуване за изпратени към всички секции, където е определено да се гласува с машина в чужбина.

В заключение Ваня Нушева заяви, че правителството е положило усилия, за да бъдат проведени честни и прозрачни избори и ще продължи да полага

