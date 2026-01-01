"Няма тайник, няма чекмедже, няма пояс или кандидатска листа, които да могат да скрият тези, които искат да изкривят и опорочат вота на българските граждани“ - това заяви служебният премиер Андрей Гюров по време на брифинга на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Той съобщи, че има има оперативна информация в МВР за огромна сума фалшиво евро, която ще бъде използвана по време на изборите.

В брифинга участваха директорът на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) Венцислав Христов, заместник-министърът на електронното управление Николай Минев, заместник-митистърът на вътрешните работи Иван Анчев, служебният министър-председател Андрей Гюров, съветникът на служебния министър-председател по въпросите и изборите Ваня Нушева, Боряна Стойнева от Министерство на външните работи (МВнР).

Тази сутрин главният секретар на Министерството на вътрешните работи е докладвал, че има оперативна информация за огромна сума фалшиво евро, която ще бъде използвана по време на изборите, съобщи служебният премиер. Не само искат да изкривят вота на българските граждани, но искат и директно да ги измамят, посочи премиерът. По думите му от властта зависи купувачите на гласове да бъдат заловени, а от гражданите - със своя глас в неделя да обезсмислят тези усилия на купувачите. Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми, каза министър-председателят.

Той отчете три успеха на правителството по отношение на подготовката на честни и прозрачни избори - паравани, които пазят избора, технологии, които правят вота по-достъпен и акциите срещу подмяната на вота.

По думите му за първи път ще се гласува с паравани, като това не е само техническа подробност, а граница между свободния избор и контролирания вот. "Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, на ваденето от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за уцелването на правилното квадратче на бюлетина", заяви Гюров и подчерта и разработеното приложение за хора със зрителни нарушения, така че да могат да чуят листата в своята секция и да направят информиран и пълноценен избор. „Демокрацията работи тогава, когато работи за всички“, изтъкна той.

Като най-видим резултат от усилията в посока честността на вота Гюров посочи: „Показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Няма нужда да разказвам какво прави МВР, не мисля, че има някой, който да не забелязва това. Резултатите са не само повече разследвания, а по-високо доверие, 1 млн. конфискувани евро, като акциите на полицията продължават и в последните дни до изборите. Няма тайник, няма чекмедже, няма пояс или кандидатска листа, които да могат да скрият тези, които искат да изкривят и опорочат вота на българските граждани“.

Зад тези факти стои мисията, с която правителството пое управлението, да върнем доверието, да покажем, че гласът на всеки има значение и че държавата стои до гражданите, а не над тях, заяви Гюров. Той каза, че правителството се приближава към момента, в който ще предаде щафетата на Централната избирателна комисия, на съвестта на всички членове на секционните избирателни комисии и на очите на гражданите и организациите, които ще пазят вота на 19 април.

Андрей Гюров заяви още, че високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми.

288 души са задържани към днешна дата за търговия с гласове. В сравнение с изборите през 2024 година, когато задържаните са били 56, МВР отчита 5 пъти повече хванати търговци на вот. При последния установен са открити 5 хиляди евро и 6 хиляди британски паунда, предназначени за купуиване на гласове в страната, съобщи заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев.

Забелязва се повишено гражданско доверие към МВР, отчете Анчев и отбеляза, че за месеца на предизборна кампания не е останало нито едно ОД на МВР, което да не е било посетено от ръководството на МВР и лично от министър Емил Дечев. Той поясни, че това се прави с ясната цел да бъде внушено на служителите на министерството, че няма приоритизиране, както и да им се внуши, че всеки сигнал е важен.

До момента са подадени 1743 броя сигнали спрямо 479 през 2024 г., което е с 3,4% пъти повече. Задържани към днешна дата са 288 лица срещу 56 през 2024 г., или това са 5 пъти повече.

Зам.-министър Анчев каза, че относно готвените фалшиви евро става въпрос за случай, при който полицията е задържала 5 хиляди евро и 6 хиляди британски паунда, предназначени за купуване на гласове в страната. Анчев не уточни в коя област на България са иззети парите.

66 милиона евро е план-сметката за изборите в неделя.

Съветникът на служебния министър-председател по въпросите за изборите Ваня Нушева уточни, че са изработени над 10 880 паравана за гласуване и са предоставени на общините. Машините за гласуване за изпратени към всички секции, където е определено да се гласува с машина в чужбина.

В заключение Ваня Нушева заяви, че правителството е положило усилия, за да бъдат проведени честни и прозрачни избори и ще продължи да полага