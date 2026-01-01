Заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева представи образците на хартиената и електронна бюлетини за гласуване на предстоящите избори за Народно събрание.

Тя обясни как се гласува с хартиена бюлетина:

Избирателят трябва да отбележи с Х или V с химикал, задължително е да се гласува най-напред в едно квадратче, за да бъде действителен гласът, избирателят може и да отбележи преференция. Имената на кандидатите ще бъдат залепени в паравана за гласуване.

Ако се гласува само в кръгчето - бюлетината ще носи недействителен глас. В бюлетината за гласуване извън страната няма преференции, а само партии и коалиции, тъй като бе отложено въвеждането.

Как се гласува с машина:

С машина ще се гласува по същия начин, както досега. Картата се поставя с отвора с чипа нагоре, зарежда се електронната бюлетина. Тя ще бъде на две страници. С бутона "предишна страница" или "следваща страница" избирателят може да прелиства бюлетината. Докато не отбележи вот за партия или коалиция - не стават активни кръгчетата с номерата на кандидатите, така че едва когато бъде отбелязан вот, може да бъде отбелязан вот за преференция. След като маркира своя глас - с бутона преглед проверява това ли е изборът, който е направил, може да се върне обратно и да го провери. Бюлетината се взема, сгъва се и се дава на СИК за поставяне на печат.

Матева припомни, че е приключил срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. Подадени са общо 60 904 заявления.

Тя даде разяснения във връзка с възникнали въпроси за паравани и прегради за гласуване. "С това решение ЦИК определя реда, по който могат да гласуват избиратели с увредено зрение, изборният кодекс дава право и предвижда възможността, когато в сграда има СИК на повече от един етаж, избирателите да могат да гласуват на първия или партерния етаж, като РИК трябва да определи секция за гласуване на хора с увреждане, която е с най-малко избиратели", обясни тя.