Израелската армия призова жителите на Южен Ливан да се евакуират, като предупреди за удари срещу ислямисткото движение "Хизбула", съюзник на Техеран. Това предаде Франс прес и отбеляза, че това са първите подобни атаки след преговорите между израелски и ливански представители.

"Спешно предупреждение към жителите на южния Ливан, намиращи се южно от река Захрани, въздушни удари" срещу "Хизбула" "се нанасят в момента".

Израелските въоръжени сили провеждат "интензивни операции в региона", заяви в Екс говорителят на армията на арабски език, полковник Авишай Адрае.

Той призова цивилните да се насочат към района на север от река Захрани, намираща се на няколко десетки километра от границата между Израел и Ливан.

Ден след като във Вашингтон Израел и Ливан започнаха преки преговори - първите от повече от 30 години, "Хизбула" изстреля тази сутрин около 30 ракети срещу Израел от територията на Ливан Преговорите бяха отхвърлени от "Хизбула".