Израел и Ливан се споразумяха да започнат преки преговори на взаимно договорено време и място след тристранната среща, организирана от САЩ във Вашингтон по-рано днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Държавният департамент на САЩ.

По време на срещата ливанското правителство ясно заяви, че вече не желае да бъде "окупирано" от проиранското въоръжено движение "Хизбула" и че са проведени разговори относно дългосрочната визия за ясно очертана граница, заяви пред журналисти израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер.

Израел иска да започне мирни преговори с Ливан „възможно най-скоро“

Ливанската посланичка в САЩ Нада Хамаде Моауад призова за примирие по време на преговорите с израелски представители във Вашингтон във вторник, определяйки срещата като „конструктивна", съобщи тя в изявление.

„Подготвителната среща бе конструктивна", се казва в изявлението, в което дипломатката посочва, че е настояла за примирие и завръщането на разселените от домовете им, като е подчертала и „пълния суверенитет на държавата" върху цялата ливанска територия.