Ливанското ислямистко движение "Хизбула" изстреля тази сутрин около 30 ракети срещу Израел от територията на Ливан, заяви пред Франс прес говорител на израелската армия.

За този обстрел бе съобщено ден след като във Вашингтон Израел и Ливан започнаха преки преговори - първите от повече от 30 години. Преговорите бяха отхвърлени от "Хизбула".

"Около 30 изстрела тази сутрин", заяви към 06:40 часа по Гринуич израелският говорител.

"Проблемът с групировката "Хизбула", която трябва да бъде разоръжена от Бейрут по настояване на Израел, трябва да бъде решен, за да може да се премине на нов етап", заяви израелският министър на външните работи Гидеон Саар.

Израел иска да започне мирни преговори с Ливан „възможно най-скоро“

Израелският външен министър каза това няколко часа преди началото на преговори между израелски и ливански представители във Вашингтон, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху прие искането за директни преговори с Бейрут.

"Хизбула" се противопостави на това предложение и го заклейми като равносилно на "капитулация".

Преговорите, които са първите от този род от 1993 г., ще се състоят с посредничеството на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Те ще състоят между израелския посланик в САЩ Йехиел Лайтер и ливанската му колега Нада Хамаде Моауад, както и посланика на САЩ в Ливан Мишел Иса.