Под мотото „В кръвта ти е да спасяваш животи!“ в Стара Загора ще се проведе кръводарителска кампания, организирана от Rotaract Club of Stara Zagora съвместно с Районния център по трансфузионна хематология и с подкрепата на Международния младежки център.

Инициативата ще се състои в четвъртък - 16 април, от 8:30 до 12:30 часа в сградата на Международния младежки център на бул. „Цар Симеон Велики“ №55, съобщиха от Общината.

Кампанията цели да насърчи доброволното кръводаряване и да напомни, че този жест е сред най-ценните прояви на човешка съпричастност. Всяко кръводаряване е реална помощ за пациенти, които се нуждаят от спешно лечение, операции или животоспасяваща терапия.

Посланието на инициативата е насочено към всички хора, които вярват, че доброто се изразява в действие. С няколко минути време всеки може да даде шанс, надежда и подкрепа на човек в труден момент.

Организаторите отправят покана към гражданите на града да се включат в кампанията и заедно да подкрепят кауза, в която един жест може да спаси живот.