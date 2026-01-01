Директорът на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев представи повече информация за проверките, свързани с въвеждане на еврото у нас.

Близо 9 000 проверки са извършени към този момент, съставени са 863 акта, т.е нарушенията са 10%, посочи той.

"Към момента сме установили необосновано увеличение на цените по отношение на 561 стоки. При около 10% от стоките, при които има увеличение, се доказва, че то е необосновано, посочи Колячев. Най-често нарушение има при сезонните плодове и зеленчуци, кафето, шоколада и млечните продукти", отбеляза още той.

По отношение на въвеждането на еврото Колячев посочи най-фрапиращите и най-сериозни ценови увеличения. Те са констатирани при услуги с ежедневно потребление. Има случаи със 100% увеличение на цените на обществени паркинги. При обществените услуги и фитнесите сме установили увеличение в размер на близо 160%. При транспортните услуги увеличенията достигат и до 67% Фризьорските и козметичните услуги също са увеличили цените си в размер от 17 до 100%, обясни директорът на КЗП.

Само са периода от 1 март до 14 април при доматите има ръст с 61,9%, при бялото зеле има ръст от близо 30%, при колбасите е близо 20%, белият хляб е повишил цената си със 7% Това е само за последните 45 дни.

Законът за въвеждане на еврото ни поставя в ситуация, в която ние трябва да направим масирана проверка, за да установим какво се случва на даден пазар. При първото ни появяване на пазар, когато отидем на първата сергия, изведнъж за броени минути пазарът затваря. Ние не можем да направим пълноценни проверки на всяка една от сергиите по пазарите, но сме установили, че има нередности по пазарите, особено в последните дни преди Великден. Повишенията, които ви казвам са по-скоро при големите вериги, при големите търговци, обясни още Колячев.

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Милена Кръстанова обясни, че има сигнал за преопаковане и преетикиране на краставици, които са внос от Гърция, но са представени като българско производство с цел да се продадат на по-високи цени.

Миналата седмица от приходната агенция съобщиха, че само в първите дни на април за необосновано повишение на цените са проверени 150 търговски обекта. Служителите на агенцията са съставили 1100 акта и над 400 наказателни постановления. Общият размер на глобите възлиза на над 1 милион евро.

Масовите проверки в страната започнаха през октомври миналата година във връзка с въвеждането на еврото у нас. Оттогава досега данъчните са извършили проверки в близо 14 000 търговски обекта, като най-много са хранителните магазини и заведенията за хранене.

Масираните проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото у нас ще продължат и през следващите месеци.