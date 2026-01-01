72-рата среща на „Билдерберг Груп“ - елитна и потайна конференция за политика, която от десетилетия е обект на безброй конспиративни теории - се проведе през уикенда във Вашингтон, предаде The Guardian. Около луксозния Salamander Hotel бе издигнат кордон за сигурност за известната със своята неприязън към медиите конференция, която събра премиери, военни лидери, милиардери от технологичния сектор и ръководители на гигантски инвестиционни компании.

Bilderberg, която от 50-те години насам е интелектуалното ядро на НАТО, тази година проведе срещата си в момент на криза и несигурност за Алианса. През последните седмици, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно заплаши да изтегли Съединените щати от „хартиения тигър“ НАТО, „трансатлантическите отбранително-индустриални отношения“ достигнаха до напрегната критична точка, отбелязва британското издание.

Ръководителят на НАТО и редовен участник в срещите Марк Рюте пристигна на конференцията непосредствено след посещение в Белия дом. Въпреки шумната реторика на Тръмп американците присъстваха масово.

Титани от Уолстрийт, включително главните изпълнителни директори на KKR и Lazard, както и ръководители на огромни корпорации като Pfizer, се срещнаха при закрити врата с делегация от високопоставени политици, близки до президента на САЩ. Лобирането от страна на големия бизнес в частен формат е запазена марка на „Билдерберг“, отбелязва The Guardian.

Вътрешният министър на Тръмп Дъг Бъргъм също присъстваше заедно с доверения си търговски експерт Робърт Лайтхайзър. Към тях се присъединиха икономическият съюзник на Тръмп Джейсън Смит, председател на влиятелната комисия по бюджет и финанси в Камарата на представителите, както и военният министър Дан Дрискол, известен като „човека на Тръмп за дроновете“.

Не беше изненада, че на фона на конфликта в Близкия изток тазгодишната конференция имаше военен оттенък: темата „Бъдещето на войната“ бе включена в дневния ред, а сред участниците беше четиризвездният адмирал Самюъл Папаро, ръководител на Индо-тихоокеанското командване на САЩ. От частния сектор присъстваха множество военни изпълнители и производители на дронове, водени от Ерик Шмид - бивш ръководител на Google и активен поддръжник на войната с дронове.

По-рано тази година Шмид заяви пред FT, че „бъдещите войни ще бъдат определяни от безпилотни оръжия - стадни рояци от дронове, управлявани дистанционно и все по-автоматизирани с изкуствен интелект“. В тази област на пресичане между дронове и изкуствен интелект се развиват компании като Anduril Industries, чийто съосновател и изпълнителен директор Брайън Шимпф присъства на конференцията във Вашингтон заедно със своя партньор в проекта „Златен купол“ - изпълнителният директор на Palantir Алекс Карп.

Карп е близък с друг милиардер от технологичния сектор - Питър Тийл, чието име изненадващо липсва в списъка с участници тази година. Тийл е член на ръководния комитет на групата от 2008 г. и отсъствието му от среща е нещо нечувано. Влиянието му достига дълбоко в администрацията на Тръмп, а ролята му в самата група също нараства през годините. Чрез American Friends of Bilderberg Inc той до голяма степен финансира пищните срещи във Вашингтон заедно с милиардера Шмид.

Тийл действа в мощната зона между големите финанси и разузнаването - най-вече чрез създаването на Palantir с помощта на финансиране от ЦРУ. Именно тази неясна пресечна точка е в основата на „Билдерберг Груп“ и е заложена в историята му: групата е създадена от британското и американското разузнаване, а на конференцията винаги присъстват и шефове на тайни служби. Тази година присъстваха трима директори на разузнавания, включително ръководителят на MI6 Блейз Метревели.

Не е маловажно, че именно Тийл - известен като майстор на контактите - пропуска срещата. В крайна сметка Билдербергската група е възможност да бъдеш с три хода напред благодарение на неформалния достъп до политици - закуска с президента на Финландия, чай с ръководителя на МВФ или коктейли с краля на Нидерландия.

Остава загадка защо медиите почти не отразяват конференцията - толкова значим годишен форум с участие на редица високопоставени политици. На тазгодишната среща присъстваше и Вивиан Моцфелдт - бивш външен министър на Гренландия и председател на парламента ѝ.

Моцфелдт е първият представител на Гренландия на форума, като присъствието ѝ беше ясен сигнал към администрацията на Тръмп, че Гренландия има силни съюзници в рамките на трансатлантическото партньорство.