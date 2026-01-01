Над 1 кг кокаин и близо 6 кг марихуана бяха открити при проверка на товарен автомобил на Дунав мост 2 Видин – Калафат, съобщиха от Агенция „Митници“ и прокуратурата.

Около 17:00 ч. на 14 април митнически служители са селектирали за проверка камион с турска регистрация, пътуващ от Нидерландия за Турция. По документи той е превозвал плодове – авокадо и манго.

При извършената физическа проверка в кабината на влекача, в естествена кухина, са открити 11 пакета с марихуана с общо тегло 5 763,81 грама. Намерен е и един пакет с тегло 1 074,38 грама, съдържащ бяло прахообразно вещество – кокаин.

По случая е започнато разследване под ръководството на Окръжна прокуратура – Видин.

Като обвиняем за пренасяне на високорискови наркотични вещества през границата без разрешение е привлечен турският гражданин.

Той е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда налагане на постоянен арест. Разследването по случая продължава.