Спипаха голямо количество марихуана в бидони в Бургас, съобщиха от полицията.
ОД на МВР-Бургас
На 19 март униформени са хванали в района на бл. 412 в к-с "Меден Рудник" 40-годишен криминално проявен и осъждан мъж.
При претърсване на обитаваното от него жилище са намерени оборудване за отглеждане на конопени растения и 15 кг марихуана, съхранявана в три найлонови чувала, запечатани в пластмасони бидони.
ОД на МВР-Бургас
Мъжът е задържан и по случая се води разследване.