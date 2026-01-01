Спипаха голямо количество марихуана в бидони в Бургас, съобщиха от полицията.

На 19 март униформени са хванали в района на бл. 412 в к-с "Меден Рудник" 40-годишен криминално проявен и осъждан мъж.

При претърсване на обитаваното от него жилище са намерени оборудване за отглеждане на конопени растения и 15 кг марихуана, съхранявана в три найлонови чувала, запечатани в пластмасони бидони.

Мъжът е задържан и по случая се води разследване.