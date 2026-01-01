Спипаха голямо количество марихуана в София, съобщиха от СДВР. На 7 април е подаден сигнал за мъж със съмнително поведение, обитаващ жилище в жк. „Студентски град“, от което се носел мирис на марихуана.

Незабавно на адреса били изпратени служители на секторите „Охранителна полиция“ и „Криминална полиция“ при Седмо РУ-СДВР. Хванат е 24-годишен сириец, известен на органите на МВР за трафик на бежанци и катастрофа, както и за хулиганство и осъждан.

При претърсването в апартамента били открити пет сака, съдържащи 50 вакуумирани полиетиленови пликове със суха растителна маса.

В хода на проведените незабавни оперативно-издирвателни действия бил установен и неговият 52-годишен съучастник, известен на полицията за наркотици, кражби и осъждан.

В резултат на бързите полицейски действия съвместно със служители и на Осмо РУ, той бил задържан при опит да напусне столицата.

Според експертната справка иззетото количество е марихуана с тегло около 40 килограма на стойност 406 884 евро. Двамата мъже са задържани за 72 часа и им е повдигнато обвинение.

Предстои да им бъде поискан постоянен арест.