Окръжният съд в Хасково даде четири години и осем месеца затвор на сръбски гражданин за трафик на 172,242 килограма марихуана през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от пресслужбата на съда.

Освен изтърпяване на ефективното наказание при първоначален "общ" режим, Нихат Рахими ще трябва да заплати и глоба в размер на 36 000 евро за контрабандата на наркотичното вещество на стойност 1,409 млн. евро. Присъдата е плод на споразумение на трафиканта с прокуратурата, одобрено от съда.

Рахими е подсъдим за случая от първи септември 2025 година. Наркотикът бе открит в тайник в празното ремарке на камиона, който Рахими управлявал, при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) при МВР и Агенция „Митници“.

Пратката е била контролирана от нашите служби по пътя ѝ от Видин - Калафат до ГКПП "Капитан Андреево".

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.