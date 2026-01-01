"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за май от 35,98 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да разгледа ценовото предложение. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

КЕВР утвърди цена на природния газ за април в размер на 34,27 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата от "Булгаргаз" цена за май е с по-висока с 4,99 процента.

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на "Булгаргаз", а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през май на закрито заседание.