На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното на 11 март заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец април, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В заседанието участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов.

„Булгаргаз“ няма да коригира своето предложение цената на природния газ за април и тя остава в размер на 34,27 евро/MWh (67,03 лв./MWh), (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), обяви на заседанието ръководителят на газовото дружество. Няма и заявления за увеличение на количествата за месеца по договори с клиенти. Независимо, че предложената цена е с около 5% по-висока в сравнение март, тя е много благоприятна за битовите и стопанските потребители у нас, тъй като на международните борси котировките драматично нараснаха и към днешния ден достигат 56 евро/MWh. Справка в исторически план показва, че цената от 34,27 евро/MWh е с близо 12,1 % по-ниска спрямо година по-рано - през април 2025 г., когато беше в размер на 38,43 евро/MWh (75,18 лв./MWh), посочват от КЕВР.

Цената на газа у нас и в Европа

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски коментира, че предложената цена на "Булгаргаз“ е сред най-добрите в Европа, като е с 20 евро по-ниска от тази на газовия хъб TTF в Нидерландия.

Определящ фактор за това е изгодният дългосрочен договор за доставка от Азербайджан, който в ценово отношение е обвързан не с международните цени на газа, а с цената на петрола. Според ръководителя на регулатора до месец м.май-м.юни българският потребител няма да усети рязко поскъпване, което в момента е факт на европейските пазари. От м. юли обаче предстои актуализиране на договора с Азербайджан, при което ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола, допълват от КЕВР.

Новите цени от 1 юли на парното и тока за домакинствата

Ръководителят на регулатора коментира, че ситуацията на газовите пазари предизвиква сериозни опасения по отношение на новите регулирани цени за домакинствата, които КЕВР предстои да определи от 1 юли т.г. – цени на електроенергията и на топлинната енергия. „Както виждаме изменението на цените на петрола се отразява моментално при бензиноколонките, докато при природния газ процесите са отложени във времето, тъй като закупените по-рано карга са на по-ниски цени и пътуват към съответните държави. В момента, в който тези количества свършат, се прилагат по-високите цени на природния газ“, заяви Пламен Младеновски. Това рефлектира както върху цените на електрическата енергия, така и върху цените по договора с Азербайджан, който в момента ни спасява. По думите му конфликтът в Украйна е показал, че в кризисни ситуации процесите се развиват бавно и енергийните пазари се адаптират към ситуацията за период от поне година.

В ценовия микс за април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени в предишни месеци договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

На 30 март регулаторът ще приеме решение за утвърждаване на цената на природния газ, което бъде публикувано на интернет страницата на Комисията.